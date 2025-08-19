Szarvasbőgés: mit keres szeptemberben ennyi turista az erdőben? Vadromantika vagy veszély? (galéria, videó)

A kíváncsi túrázó könnyen vadászterületre tévedhet, ezért szarvasbőgés idején különösen fontos naprakész információk birtokában útnak indulni.

A bikák keresik a teheneket, hogy szarvasbőgéssel jelezzék: a párosodás időszaka elérkezett.

Fotó: Makovics Kornél

Miért hallhatjuk szeptemberben a szarvasbőgést?

A gímszarvas hímje (bika) szeptemberben keres párt, ilyenkor bőg, hogy a nőstényeket vonzza és a rivális bikákat elriassza.

A Gemenc Zrt. 2025. augusztus 29-től szeptember 26-ig – mindennap – 16 órától, másnap reggel 8 óráig részleges erdőlátogatási tilalmat rendel el.

Kérik, hogy ebben az időszakban erdőlátogatók ne tartózkodjanak a területen!

Forrás: Tolna Vármegyei Kormányhivatal

A vadásztársaságok életében kiemelt időszak a szarvasbőgés, különösen azoknál, ahol nagyvad-állomány, gímszarvas és dámszarvas található, kiemelt időszak a szarvasbőgés ideje, a szarvas-nász. – mondja Dr. Pilisi Gábor, az Országos Magyar Vadászkamara Tolna vármegyei Területi Szervezetének elnöke. Egyrészről ennek van egy érzelmi oka is, hiszen gyönyörű vadról beszélünk, amely hazánk büszkesége. Itt nálunk a Dunántúlon szerencsére jelen is van, Somogy, Zala, Tolna megyékben kifejezetten. Sok vadásztársaságnál szép egyedszámban fellelhető a gímszarvas. A külföldi és honi vadásztatás szempontjából komoly bevétel forrást jelent.

Mindenki a szeptember hónapra fókuszál, ami igaz is, bár nekem már jelezték, hogy Gemencben bizony már megszólaltak a szarvasbikák.

Ez függ attól is, hogy mekkora egyedszámról beszélünk. Ahol sok szarvas él, ott a bőgés hamarabb beindul, de nagyban befolyásolja az adott terület földrajzi elhelyezkedése is. Míg itt, Tolna vármegyében a kelet-mecseki oldalon inkább később indul a szarvasbőgés, szeptember első hete után, addig a sík területeken, ahol a hűvösebb völgyek találhatók – így Szekszárd közelében – ott hamarabb megindul a bőgés. Ez időszak minimum három hétig tart, és van egy “utó-bőgés” is, amely október közepére tehető.