Szarvasbőgés: mit keres szeptemberben ennyi turista az erdőben? Vadromantika vagy veszély? (galéria, videó)
Ahogy szeptemberben mély zengés veri fel az erdők hajnalait, egyre többen indulnak bakancsban a természetbe, hogy elcsípjék a gímszarvasbikák legendás udvarlását. A szarvasbőgés azonban nemcsak lenyűgöző látványosság – hanem a vadgazdálkodás egyik legaktívabb időszaka is.
A kíváncsi túrázó könnyen vadászterületre tévedhet, ezért szarvasbőgés idején különösen fontos naprakész információk birtokában útnak indulni.
Miért hallhatjuk szeptemberben a szarvasbőgést?
A gímszarvas hímje (bika) szeptemberben keres párt, ilyenkor bőg, hogy a nőstényeket vonzza és a rivális bikákat elriassza.
A Gemenc Zrt. 2025. augusztus 29-től szeptember 26-ig – mindennap – 16 órától, másnap reggel 8 óráig részleges erdőlátogatási tilalmat rendel el.
Kérik, hogy ebben az időszakban erdőlátogatók ne tartózkodjanak a területen!
Forrás: Tolna Vármegyei Kormányhivatal
A vadásztársaságok életében kiemelt időszak a szarvasbőgés, különösen azoknál, ahol nagyvad-állomány, gímszarvas és dámszarvas található, kiemelt időszak a szarvasbőgés ideje, a szarvas-nász. – mondja Dr. Pilisi Gábor, az Országos Magyar Vadászkamara Tolna vármegyei Területi Szervezetének elnöke. Egyrészről ennek van egy érzelmi oka is, hiszen gyönyörű vadról beszélünk, amely hazánk büszkesége. Itt nálunk a Dunántúlon szerencsére jelen is van, Somogy, Zala, Tolna megyékben kifejezetten. Sok vadásztársaságnál szép egyedszámban fellelhető a gímszarvas. A külföldi és honi vadásztatás szempontjából komoly bevétel forrást jelent.
Mindenki a szeptember hónapra fókuszál, ami igaz is, bár nekem már jelezték, hogy Gemencben bizony már
megszólaltak a szarvasbikák.
Ez függ attól is, hogy mekkora egyedszámról beszélünk. Ahol sok szarvas él, ott a bőgés hamarabb beindul, de nagyban befolyásolja az adott terület földrajzi elhelyezkedése is. Míg itt, Tolna vármegyében a kelet-mecseki oldalon inkább később indul a szarvasbőgés, szeptember első hete után, addig a sík területeken, ahol a hűvösebb völgyek találhatók – így Szekszárd közelében – ott hamarabb megindul a bőgés. Ez időszak minimum három hétig tart, és van egy “utó-bőgés” is, amely október közepére tehető.
Szarvasbőgés a GemencbenFotók: Makovics Kornél
A szarvasbikák szerelmi mámora mindent elsöpör
El kell mondani, hogy ilyenkor a vad mozgása megváltozik. – folytatja Dr. Pilisi Gábor. A bikák keresik a teheneket, hogy párosodjanak. Bár ez egészen érthetőnek tűnik, azért érdemes tisztában lenni azzal, hogy a gímszarvas ivaronként elkülönül. Vagyis a bikák teljesen külön élnek az év nagy részében. Ám amikor eljön a párosodás ideje, akkor keresésre indulnak, emberi szempontból megközelítve: veszélyérzetük elmúlik, a nász lebeg a szemük előtt.
Ekkor számunkra nagy veszélyt is jelenthetnek, például ahol az erdő közel van a főútvonalhoz, mert különösen a hajnali, koraesti órákban vadbaleseteket okozhatnak. Vadveszélyt jelző táblákat helyeznek ugyan ki, amelyekre az autósoknak kifejezetten érdemes figyelniük. Egy közel 3 mázsás szarvassal történő ütközést sok esetben szinte képtelenség elkerülni… Szeretném felhívni a figyelmet: álljunk meg, és minden esetben hívjunk rendőrt a közlekedési balesethez. A helyi vadásztársaság képviselője és a rendőr is a helyszínre megy az adatok rögzítése miatt.
Az ebben az időszakban kiránduló természetjáróknak javasoljuk, hogy amennyiben mégis túrázni indulnának, délutánig mindenképpen hagyják el az erdő területét. A vadásztatások aktív időszaka is ekkorra esik, ezért gyakorlatilag életveszélybe is kerülhetnek, ha a helyszínen tartózkodnak.