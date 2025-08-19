augusztus 19., kedd

Huba névnap

28°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lenyűgöző látványosság

1 órája

Szarvasbőgés: mit keres szeptemberben ennyi turista az erdőben? Vadromantika vagy veszély? (galéria, videó)

Címkék#időszak#nagyvad#dámszarvas#gímszarvas#tehén

Ahogy szeptemberben mély zengés veri fel az erdők hajnalait, egyre többen indulnak bakancsban a természetbe, hogy elcsípjék a gímszarvasbikák legendás udvarlását. A szarvasbőgés azonban nemcsak lenyűgöző látványosság – hanem a vadgazdálkodás egyik legaktívabb időszaka is.

Keszán-Dopita Tünde

A kíváncsi túrázó könnyen vadászterületre tévedhet, ezért szarvasbőgés idején különösen fontos naprakész információk birtokában útnak indulni.

Szarvasbőgés Gemencben
A bikák keresik a teheneket, hogy szarvasbőgéssel jelezzék: a párosodás időszaka elérkezett. 
Fotó: Makovics Kornél

Miért hallhatjuk szeptemberben a szarvasbőgést?

A gímszarvas hímje (bika) szeptemberben keres párt, ilyenkor bőg, hogy a nőstényeket vonzza és a rivális bikákat elriassza.

A Gemenc Zrt. 2025. augusztus 29-től szeptember 26-ig – mindennap – 16 órától, másnap reggel 8 óráig részleges erdőlátogatási tilalmat rendel el.

Kérik, hogy ebben az időszakban erdőlátogatók ne tartózkodjanak a területen!

Forrás: Tolna Vármegyei Kormányhivatal

A vadásztársaságok életében kiemelt időszak a szarvasbőgés, különösen azoknál, ahol nagyvad-állomány, gímszarvas és dámszarvas található, kiemelt időszak a szarvasbőgés ideje, a szarvas-nász. – mondja Dr. Pilisi Gábor, az Országos Magyar Vadászkamara Tolna vármegyei Területi Szervezetének elnöke. Egyrészről ennek van egy érzelmi oka is, hiszen gyönyörű vadról beszélünk, amely hazánk büszkesége. Itt nálunk a Dunántúlon szerencsére jelen is van, Somogy, Zala, Tolna megyékben kifejezetten. Sok vadásztársaságnál szép egyedszámban fellelhető a gímszarvas. A külföldi és honi vadásztatás szempontjából komoly bevétel forrást jelent.

Mindenki a szeptember hónapra fókuszál, ami igaz is, bár nekem már jelezték, hogy Gemencben bizony már

megszólaltak a szarvasbikák.

Ez függ attól is, hogy mekkora egyedszámról beszélünk. Ahol sok szarvas él, ott a bőgés hamarabb beindul, de nagyban befolyásolja az adott terület földrajzi elhelyezkedése is. Míg itt, Tolna vármegyében a kelet-mecseki oldalon inkább később indul a szarvasbőgés, szeptember első hete után, addig a sík területeken, ahol a hűvösebb völgyek találhatók – így Szekszárd közelében – ott hamarabb megindul a bőgés. Ez időszak minimum három hétig tart, és van egy “utó-bőgés” is, amely október közepére tehető. 

Szarvasbőgés a Gemencben

Fotók: Makovics Kornél

A szarvasbikák szerelmi mámora mindent elsöpör

El kell mondani, hogy ilyenkor a vad mozgása megváltozik. – folytatja Dr. Pilisi Gábor. A bikák keresik a teheneket, hogy párosodjanak. Bár ez egészen érthetőnek tűnik, azért érdemes tisztában lenni azzal, hogy a gímszarvas ivaronként elkülönül. Vagyis a bikák teljesen külön élnek az év nagy részében. Ám amikor eljön a párosodás ideje, akkor keresésre indulnak, emberi szempontból megközelítve: veszélyérzetük elmúlik, a nász lebeg a szemük előtt. 

Ekkor számunkra nagy veszélyt is jelenthetnek, például ahol az erdő közel van a főútvonalhoz, mert különösen a hajnali, koraesti órákban vadbaleseteket okozhatnak. Vadveszélyt jelző táblákat helyeznek ugyan ki, amelyekre az autósoknak kifejezetten érdemes figyelniük. Egy közel 3 mázsás szarvassal történő ütközést sok esetben szinte képtelenség elkerülni… Szeretném felhívni a figyelmet: álljunk meg, és minden esetben hívjunk rendőrt a közlekedési balesethez. A helyi vadásztársaság képviselője és a rendőr is a helyszínre megy az adatok rögzítése miatt. 

Az ebben az időszakban kiránduló természetjáróknak javasoljuk, hogy amennyiben mégis túrázni indulnának, délutánig mindenképpen hagyják el az erdő területét. A vadásztatások aktív időszaka is ekkorra esik, ezért gyakorlatilag életveszélybe is kerülhetnek, ha a helyszínen tartózkodnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu