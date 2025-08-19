augusztus 19., kedd

Elismerés

3 órája

Szavazatával hozzásegítheti a díjhoz a szekszárdi gyermekápolót

Címkék#Deé Mária#Dr Audrey Evans-díjára#Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány#szavazás

Több száz családnak nyújtott már segítséget a gyermek megszületését követő napokban, és most Deé Mária is a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Dr. Audrey Evans-díjának egyik jelöltje.

Révészné Hanol Erzsébet

Deé Mária, a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház Újszülött osztályának gyermekápolója is jelölt a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Dr. Audrey Evans-díjára.

Deé Mária gyermekápolót szavazatával hozzásegítheti a díjhoz
Forrás:  Facebook

Bemutatkozásában többek közt ezt írja magáról: „a kórházban töltött idő alatt igyekszem a legjobb tudásom szerint az édesanyákkal és édesapákkal megtanítani az újszülött ápolását, a mindennapi feladatok elvégzését, az egymásra hangolódás nehézségeit átvészelni. Mivel számomra az életet jelenti a közelség, a simogatás, a megnyugtatás és a bátorítás, ezt szívből tudom végezni.”

Szavazatával ön is hozzásegítheti az elhivatott gyermekápolót a díjhoz, voksolni az alábbi linken lehet: dij.ronaldhaz.hu/szavazas.

 

 

 

