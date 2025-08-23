augusztus 23., szombat

Húzd rá, cigány!

2 órája

Székely-magyar nótaest vezeti fel a teveli Galuska Fesztivált

Ahogy azt az utóbbi években megszokhattuk, idén is nótaest vezeti fel a teveli Galuska Fesztivált.

Teol.hu

Tevel Község Önkormányzata és a Teveli Székely Kör szervezésében jövő pénteken 18 órakor kezdődik a program a művelődési házban. Balázs Anikó, Nyíri Szabó Sándor, Regián Melinda, Dobos Zsolt, Ferenczi László, Ferenczi Attila, Kovács János és Tolnai Magdolna is színpadra lép, az est házigazdája, műsorvezetője Ország Ilona lesz. A művészeket Nyári László és zenekara kíséri. Az immáron 19. Galuska Fesztivált augusztus 30-án rendezik a településen. 

A tavalyi nótaest fellépői
Fotó: Beküldött kép

 

 

