Székely-magyar nótaest vezeti fel a teveli Galuska Fesztivált

Tevel Község Önkormányzata és a Teveli Székely Kör szervezésében jövő pénteken 18 órakor kezdődik a program a művelődési házban. Balázs Anikó, Nyíri Szabó Sándor, Regián Melinda, Dobos Zsolt, Ferenczi László, Ferenczi Attila, Kovács János és Tolnai Magdolna is színpadra lép, az est házigazdája, műsorvezetője Ország Ilona lesz. A művészeket Nyári László és zenekara kíséri. Az immáron 19. Galuska Fesztivált augusztus 30-án rendezik a településen.

A tavalyi nótaest fellépői

Fotó: Beküldött kép