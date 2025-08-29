augusztus 29., péntek

Felújítás

10 perce

Évekig nem volt meleg víz a kulturális központban

Közel ötven év után megújul Pakson a Csengey Dénes Kulturális Központ színházterme. Az egyik legnagyobb változás a széksorok cseréje.

Révészné Hanol Erzsébet

Nagy átalakítás zajlik Pakson a Csengey Dénes Kulturális Központ színháztermében. Ennek egyik leglátványosabb eleme a széksorok cseréje, de emellett is több, kisebb-nagyobb felújítás valósul meg az intézményben. Ezekről Márkus Zalán igazgatót kérdeztük. Elmondta, hogy egy korábbi „hibaelhárítás” eredményeként az épületben mintegy tíz éve nem volt meleg víz, ami sok kellemetlenséggel járt a kulturális központban fellépő művészek számára. Ez most egy önkormányzati beruházás révén megoldódott. További nehézséget jelentett, hogy az épület egy részén nagyjából két éve nem volt áram a konnektorokban. Mint kiderült, kiégett a vezeték a falban, ám mostanra ez a probléma is megoldódott. A kulturális központ könyvtárát klímával látták el, de ezen felül a kis- és a nagyklubot is felszerelik légkondicionálóval.

Zajlik a széksorok cseréje a Csengeyben
Így kezdődött a széksorok cseréje a színházteremben
Fotó: Molnár Gyula (archív)

Jelentős változás a széksorok cseréje

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a nézőtér 440, közel ötven éves székeit is újra cserélik. A bordó szövet borítású, önfelhajtós, deréktámaszos székek gyártása még zajlik Spanyolországban, de a régieket már mind kiszerelték. A színházterem fa falburkolata marad, a szövetet viszont fekete bársonyra cserélik, amellyel kellemes összhangot teremt majd az aljzat új sötétszürke burkolata. Mindemellett a színpadi függöny és a bejáratokat lezáró függönyök is megújulnak, valamint új balettszőnyeg is lesz. A levegőbefúvók átfestése pedig már megtörtént.

A Csengey Dénes Kulturális Központ színháztermében Márkus Zalán
Márkus Zalán igazgató azt mutatja, hogy fest most a színházterem
Fotó: Molnár Gyula

Másutt is történt felújítás

A most megújuló színháztermet október 10-én ünnepi előadással avatják, a költészet napján nagy sikert aratott, paksi zenészeket, énekeseket összefogó produkció továbbgondolásával – tette hozzá Márkus Zalán, aki a Csengey Dénes Kulturális Központhoz tartozó más épületeket érintő felújításról is beszélt. Elkészült a dunakömlődi faluház teljesen új, korszerű konyhája, amely jó szolgálatot tesz majd a különböző rendezvények során, illetve a szezon kezdete előtt lecserélték a siófok-sóstói tábor szobáiban a több évtizedes ágyakat, szekrényeket, asztalokat és székeket, így az eddigieknél kényelmesebb és szebb környezetben tölthették ott az idejüket a táborozók. A tervek szerint a következő években is folytatódik az önkormányzati tulajdonú épület felújítása.

 

