Szekszárd kiválóságait díjazták az államalapítás ünnepén – Íme a rangos névsor (képgaléria)
Szekszárd városa idén is méltósággal emlékezett meg államalapító Szent István királyunkról. Az ünnepi eseménysorozat augusztus 20-án reggel kenyérszenteléssel és szentmisével indult a belvárosi római katolikus templomban, majd a Béla király térről elrajtoló színes felvonulással folytatódott. A Szekszárdon délelőtt megtartott programok fénypontja az ünnepi közgyűlés volt, amely során idén is elismeréseket adtak át.
Az ünnepi közgyűlésen 15 polgárt és vállalkozást tüntetettek ki kiemelkedő teljesítményükért. Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere beszédében hangsúlyozta, hogy a jövő építése csak hitre és kitartó munkára alapozható. A díjazottak között olyan személyek és közösségek vannak, akik a város fejlődéséhez és a közélethez való hozzájárulásukkal érdemelték ki az elismerést.
„Összefogás nélkül széthullunk”
A közgyűlést Berlinger Attila polgármester nyitotta meg, aki ünnepi beszédében Szent István örökségét méltatta, majd a város múltjára is felhívta a figyelmet.
„Szent István királyunkra emlékezünk a mai napon, hiszen neki köszönhetjük Magyarországot. (…) A hit ad erőt a keresztény élethez, a reményhez és a szeretethez, az újrakezdéshez és a kitartáshoz. (…) Összefogás nélkül széthullunk, a közös szolidaritásban viszont megújulhat magyarságunk” – fogalmazott a polgármester.
Beszédében külön kitért Vitéz Vendel Istvánra, Szekszárd leghosszabb ideig – 1921-től 1944-ig –hivatalban lévő polgármesterére, aki a 20. század viharos évtizedeiben vezette a várost. Amint Berlinger Attila felidézte: Vendel István nem volt hajlandó engedni a nyilasok követelésének, nem alakított ki gettót Szekszárdon, és ezzel a bátor kiállásával példát mutatott emberségből és felelősségvállalásból.
A polgármester idézett is Vendel István 1941-ben írt várostörténeti monográfiájából:
„A városok élete és fejlődése nagy általánosságban összhangban van vezetőik egyéniségével és a képviselőtestület együttműködésével. Együtt a jól vezető polgármester és a megértő képviselőtestület évek alatt évtizedek mulasztását tudja pótolni és tétlenségét feledtetni.”
Berlinger Attila hozzátette: a múlt üzenete ma is érvényes – csak együttműködéssel és közösségi felelősségvállalással lehet építeni Szekszárd jövőjét.
Szekszárdi Aranykönyv– a város történelmének őrzője
Szekszárd városának történelmi emlékezetét gazdagítja a Szekszárdi Aranykönyv, amely 1994 óta szolgálja a város múltjának és jelenének megörökítését. Az Aranykönyvbe azok az események, személyek és tettek kerülnek bejegyzésre, akik és amelyek jelentőséggel bírnak Szekszárd életében, és méltók arra, hogy az utókor számára is fennmaradjon emlékük. A nyitott Aranykönyv ezen az ünnepen is fő helyet kapott, hiszen a mostani események mind bejegyzésre kerülnek a különleges történelmi dokumentumba.
Fotók: Kiss Albert
Pro Urbe Szekszárd emlékplakettek
Az ünnepség kiemelkedő része a városi kitüntetések átadása. Elsőként Csillagné Szánthó Polixéna munkásságát, közéleti szerepvállalását ismerték el posztumusz. Amint elhangzott: Csillagné Szánthó Polixéna egész életét a közösség szolgálatának szentelte: tanítóként generációkat nevelt, önkormányzati képviselőként a város érdekeit képviselte, közösségszervezőként és lelki segítőként pedig mindenkinek példát mutatott emberségből, alázatból és elkötelezettségből. Kultúrához és értékekhez fűződő szenvedélye, valamint aktív hitélete maradandó nyomot hagyott Szekszárd közösségében. Kedvessége, humoros természete és segítőkészsége révén mindenkiben szeretett és megbecsült emlékként él tovább.
A Pro Urbe Emlékplakettet Csillagné Szánthó Polixéna özvegye, Csillag Sándor vette át.
Szintén Pro Urbe Emlékplakettet vehetett át Petkó Tamás plébános.
Petkó Tamás 1963-ban született Pécsen, 1990-ben szentelték pappá. Szolgálata során több településen vezette a plébániákat, 2017 óta Szekszárdon plébános, ahol több templom és kápolna lelkipásztora. Elkötelezett a közösségépítés és a fiatalok iránt, aktívan részt vesz a diákok nevelésében, szentmiséket és katekéziseket tartva, hogy az egyház tanítását minél többen megismerjék.
„Közjóért” kitüntető díjak
A „Közjóért” kitüntető díjat ketten kapták meg. Elismerést vehetett át Dr. Szabó Szabolcs, a Gagliarda Kamarakórus karnagya, valamint Lozsányi Tamás orgonaművész.
További kiválóságok elismerése
A Hirling Ádám kitüntető díjat az idei évben nyugdíjba vonult Tezás Károly kapta, aki a polgármesteri hivatal korábbi sofőrjeként, évtizedes közszolgálati munkájával érdemelte ki az elismerést.
Az egészségügyi szakterületen végzett kiemelkedő munkájáért Dr. Tarczalné Dr. Bálint Orsolya, háziorvos, sportorvos kapta meg a Tormay Károly kitüntető címet.
A szociális területen végzett munka elismeréseként létrehozott Triebler Irma kitüntető címet ezúttal ketten vehették át. Szabolcska Károlyné pénzügyi szakértő, könyvelő, aki több, mint 20 éve önkéntesként látja el a Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetségének elnökségi titkári feladatait.
Szintén elismerésben részesült Szabó Aliz Magdolna, Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központjának általános intézményvezető helyettese, valamint az intézmény önálló szakmai egységének, a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ szakmai vezetője.
A városért és az ott élőkért sokat tevő vállalkozások munkáját is elismerték. A Szekszárd Javáért kitüntető címet a Samsonite Hungária Kft., a Panteon Kegyeleti Szolgáltató Kft., valamint a Vajda és Társa Kft. kapta.
A Szekszárd Év Tűzoltója címet Sebestyén Zsolt címzetes tűzoltó zászlós kapta, aki 2008-óta szolgál a városi hivatalos állományban. A Szekszárd Év Rendőre címet Szántó Gergő Viktor rendőr hadnagy, valamint Dudás Zsolt, rendőr alezredes vehették át.
Végül, a szekszárdi németség hagyományainak és kultúrájának megőrzéséért a Szekszárdi Németségért – Klézli János díjat Lotz Katalin, Magyarországi Német Színház (DBU) igazgatója, színésze kapta. A díjat Farkas Pálné, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke adta át.
Az ünnepi közgyűlés lezárását követően a résztvevők koszorúzási ceremónián emlékeztek meg Szent István királyról, majd a délután és este folyamán kulturális programok és koncertek zárják a szekszárdi ünnepet.