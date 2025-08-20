Szekszárd kiválóságait díjazták az államalapítás ünnepén – Íme a rangos névsor (képgaléria)

Az ünnepi közgyűlésen 15 polgárt és vállalkozást tüntetettek ki kiemelkedő teljesítményükért. Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere beszédében hangsúlyozta, hogy a jövő építése csak hitre és kitartó munkára alapozható. A díjazottak között olyan személyek és közösségek vannak, akik a város fejlődéséhez és a közélethez való hozzájárulásukkal érdemelték ki az elismerést.

Szekszárdon elismeréseket adtak át augusztus 20-án, és kenyérszentelést, valamint koszorúzási ceremóniát tartottak

Fotó: Kiss Albert / Forrás: MW

„Összefogás nélkül széthullunk”

A közgyűlést Berlinger Attila polgármester nyitotta meg, aki ünnepi beszédében Szent István örökségét méltatta, majd a város múltjára is felhívta a figyelmet.

„Szent István királyunkra emlékezünk a mai napon, hiszen neki köszönhetjük Magyarországot. (…) A hit ad erőt a keresztény élethez, a reményhez és a szeretethez, az újrakezdéshez és a kitartáshoz. (…) Összefogás nélkül széthullunk, a közös szolidaritásban viszont megújulhat magyarságunk” – fogalmazott a polgármester.

Beszédében külön kitért Vitéz Vendel Istvánra, Szekszárd leghosszabb ideig – 1921-től 1944-ig –hivatalban lévő polgármesterére, aki a 20. század viharos évtizedeiben vezette a várost. Amint Berlinger Attila felidézte: Vendel István nem volt hajlandó engedni a nyilasok követelésének, nem alakított ki gettót Szekszárdon, és ezzel a bátor kiállásával példát mutatott emberségből és felelősségvállalásból.

A polgármester idézett is Vendel István 1941-ben írt várostörténeti monográfiájából:

„A városok élete és fejlődése nagy általánosságban összhangban van vezetőik egyéniségével és a képviselőtestület együttműködésével. Együtt a jól vezető polgármester és a megértő képviselőtestület évek alatt évtizedek mulasztását tudja pótolni és tétlenségét feledtetni.”

Berlinger Attila hozzátette: a múlt üzenete ma is érvényes – csak együttműködéssel és közösségi felelősségvállalással lehet építeni Szekszárd jövőjét.

Szekszárdi Aranykönyv– a város történelmének őrzője

Szekszárd városának történelmi emlékezetét gazdagítja a Szekszárdi Aranykönyv, amely 1994 óta szolgálja a város múltjának és jelenének megörökítését. Az Aranykönyvbe azok az események, személyek és tettek kerülnek bejegyzésre, akik és amelyek jelentőséggel bírnak Szekszárd életében, és méltók arra, hogy az utókor számára is fennmaradjon emlékük. A nyitott Aranykönyv ezen az ünnepen is fő helyet kapott, hiszen a mostani események mind bejegyzésre kerülnek a különleges történelmi dokumentumba.