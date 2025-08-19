Nem akármivel készülnek Szekszárdon augusztus 20-ára

A program szerdán reggel 8 óra 45 perckor kezdődik a belvárosi római katolikus templomban, ahol ünnepi kenyérszentelést és szentmisét tartanak. Ezt követően, 10 órakor a Béla király téren indul az ünnepi felvonulás, amelyben közreműködik többek között a Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület, a Csurgó zenekar, a Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete, valamint a Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör.

Mások mellett ünnepi közgyűléssel készülnek augusztus 20-ra Szekszárdon

Forrás: Mártonfai Dénes

Ünnepi közgyűléssel tiszteleg Szekszárd az államalapítás előtt

Az ünnepi közgyűlést 10 óra 30 perctől rendezik meg a Babits Mihály Kulturális Központban. A program során adják át a városi kitentő díjakat, valamint a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat által adományozott elismeréseket. Ezt követően délután 13 órakor a város lakói és vendégei a Szent István szobornál tiszteleghetnek koszorúzással. A szervezők kérik az intézményeket és szervezeteket, hogy a koszorúkat augusztus 20-án 12:15-ig szállítsák a helyszínre.

Az államalapítás ünnepén az esti órákban ismét a kultúráé lesz a főszerep, 18 órától a belvárosi katolikus templomban ad koncertet a Szentegyházi Gyermekfilharmónia Erdélyből Haáz Sándor karvezetésével. 19:30-tól a Béla király téren az Eurodance Táncszínház mutatja be az István, a király című táncjátékot Rovó Attila rendezésében. A nap zárásaként 20 órától Hevesi Tamás és barátai adnak nagykoncertet, szintén a Béla király téren.

A programok augusztus 21-én is folytatódnak: este 19 órától táncházba várja a közönséget a Csurgó zenekar a Babits Mihály Kulturális Központban, ugyanebben az időben a színházteremben kerül sor a Turay Ida Színház előadására, Topolcsányi Laura Bakancslista című vígjátékára, amelyre minden jegy elővételben elkelt.

Szekszárdon az államalapítás ünnepének éjszakáján nem lesz tűzijáték. A városban ilyen látványosságra ezen a jeles alkalmon hosszú évekkel ezelőtt került sor utoljára.

Szekszárd tehát idén is változatos, minden korosztálynak szóló programokkal ünnepli az államalapítást és Szent István örökségét.