1 órája
Ezért a gyümölcsért állnak most sorba a piacon – Jól megkérik az árát (képgalériával)
Szerdán reggel, már a piac nyitásakor érezhető volt a nyári forgatag a szekszárdi standok között. A friss termények illata keveredett a nyári gyümölcsök zamatos aromájával, a kofák kedélyes szóváltásaival és a vásárlók kérdezősködésével. A legnagyobb érdeklődés egyértelműen a szilva körül alakult ki: több árusnál is roskadásig voltak a rekeszek, és mindenütt álltak a vevők, hogy hazavigyék a lédús, érett szemeket. A szekszárdi piacon a legtöbb árus 700–800 forintot kért egy kilóért, de akadt, aki a lekvárnak való, már puhább gyümölcsöt jóval olcsóbban, 480 forintért kínálta.
Aki a nyár ízeit szeretné az asztalra varázsolni, annak idén sincs könnyű dolga: a szekszárdi piaclegtöbb standján az árak nem okoztak különösebb meglepetést, de olcsónak sem mondhatók. A piac ugyanakkor a nyár minden színével és illatával várta a vevőket. A lecsópaprika például kifejezetten bőségesen érkezett, és bár volt, aki még mindig a 750 forintos árat tartotta, több árus már 650 forintért adta kilóját. Kovászolni való uborkából is széles volt a választék: a legkedvezőbb ajánlat 650 forint volt, a legmagasabb pedig 900 forint – de még így is sokan pakolták a szatyrokba, hiszen a savanyúság szezonja most van igazán.
Nyári gyümölcsök árasztották el a szekszárdi piacot
A paradicsom kilójáért jellemzően 650 forintot kértek, ízben és formában is nagy volt a választék, a kisebb, húsos fajtáktól a nagyszemű, szaftos típusokig. Gyümölcsfronton sem lehetett panasz: többféle őszibarack sorakozott a pultokon, 800 forinttól egészen 1200 forintig. Megjelent a már hazai, nagyszemű szőlő is, ami akár importnak is beillene – ezt 1800 forintért mérték kilónként. A nektarin ára 1000 és 1500 forint között mozgott, a szemek pedig látványra és illatra is ígéretesek voltak.
Völgy piac kánikulában, sokan dacoltak a hőséggel (galériával)
A dinnye árusoknál a szokásos „árszelídítési” taktika érvényesült: reggel még magasabban indult az ár, de ahogy telt az idő, óráról órára csökkent, így a nap végére már jóval kedvezőbb áron juthattak hozzá a későn érkezők. A vajbab viszont továbbra sem adta magát olcsón – kilóját 1800 és 2000 forint között kínálták, ami sokakat visszatartott a vásárlástól.
Pillanatképek a szerdai szekszárdi piacrólFotók: Mártonfai Dénes
A szekszárdi piac tehát augusztus közepén is igazi nyári arcát mutatta: a színes standokon a szezon minden kincse ott sorakozott, a kofák ajánlatai és a vásárlók alkudozásai pedig igazi vásári hangulatot teremtettek. Egy dolog azonban biztos: a nyár ízeiért most is meg kell fizetni, de a friss, hazai gyümölcs és zöldség minden falatja kárpótol a kiadott forintokért.