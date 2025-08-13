augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

33°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Itt a szezonja

56 perce

Ezért a gyümölcsért állnak most sorba a piacon – Jól megkérik az árát (képgalériával)

Címkék#gyümölcs#Szekszárd#szilva#paradicsom#piac

Szerdán reggel, már a piac nyitásakor érezhető volt a nyári forgatag a szekszárdi standok között. A friss termények illata keveredett a nyári gyümölcsök zamatos aromájával, a kofák kedélyes szóváltásaival és a vásárlók kérdezősködésével. A legnagyobb érdeklődés egyértelműen a szilva körül alakult ki: több árusnál is roskadásig voltak a rekeszek, és mindenütt álltak a vevők, hogy hazavigyék a lédús, érett szemeket. A szekszárdi piacon a legtöbb árus 700–800 forintot kért egy kilóért, de akadt, aki a lekvárnak való, már puhább gyümölcsöt jóval olcsóbban, 480 forintért kínálta.

Teol.hu

Aki a nyár ízeit szeretné az asztalra varázsolni, annak idén sincs könnyű dolga: a szekszárdi piaclegtöbb standján az árak nem okoztak különösebb meglepetést, de olcsónak sem mondhatók. A piac ugyanakkor a nyár minden színével és illatával várta a vevőket. A lecsópaprika például kifejezetten bőségesen érkezett, és bár volt, aki még mindig a 750 forintos árat tartotta, több árus már 650 forintért adta kilóját. Kovászolni való uborkából is széles volt a választék: a legkedvezőbb ajánlat 650 forint volt, a legmagasabb pedig 900 forint – de még így is sokan pakolták a szatyrokba, hiszen a savanyúság szezonja most van igazán.

Bőséges volt a választék a szekszárdi piacon
Bőséges volt a választék a szekszárdi piacon. Fotó: Mártonfai Dénes

Nyári gyümölcsök árasztották el a szekszárdi piacot

A paradicsom kilójáért jellemzően 650 forintot kértek, ízben és formában is nagy volt a választék, a kisebb, húsos fajtáktól a nagyszemű, szaftos típusokig. Gyümölcsfronton sem lehetett panasz: többféle őszibarack sorakozott a pultokon, 800 forinttól egészen 1200 forintig. Megjelent a már hazai, nagyszemű szőlő is, ami akár importnak is beillene – ezt 1800 forintért mérték kilónként. A nektarin ára 1000 és 1500 forint között mozgott, a szemek pedig látványra és illatra is ígéretesek voltak.

A dinnye árusoknál a szokásos „árszelídítési” taktika érvényesült: reggel még magasabban indult az ár, de ahogy telt az idő, óráról órára csökkent, így a nap végére már jóval kedvezőbb áron juthattak hozzá a későn érkezők. A vajbab viszont továbbra sem adta magát olcsón – kilóját 1800 és 2000 forint között kínálták, ami sokakat visszatartott a vásárlástól.

Pillanatképek a szerdai szekszárdi piacról

Fotók: Mártonfai Dénes

A szekszárdi piac tehát augusztus közepén is igazi nyári arcát mutatta: a színes standokon a szezon minden kincse ott sorakozott, a kofák ajánlatai és a vásárlók alkudozásai pedig igazi vásári hangulatot teremtettek. Egy dolog azonban biztos: a nyár ízeiért most is meg kell fizetni, de a friss, hazai gyümölcs és zöldség minden falatja kárpótol a kiadott forintokért.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu