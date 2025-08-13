Ezért a gyümölcsért állnak most sorba a piacon – Jól megkérik az árát (képgalériával)

Aki a nyár ízeit szeretné az asztalra varázsolni, annak idén sincs könnyű dolga: a szekszárdi piaclegtöbb standján az árak nem okoztak különösebb meglepetést, de olcsónak sem mondhatók. A piac ugyanakkor a nyár minden színével és illatával várta a vevőket. A lecsópaprika például kifejezetten bőségesen érkezett, és bár volt, aki még mindig a 750 forintos árat tartotta, több árus már 650 forintért adta kilóját. Kovászolni való uborkából is széles volt a választék: a legkedvezőbb ajánlat 650 forint volt, a legmagasabb pedig 900 forint – de még így is sokan pakolták a szatyrokba, hiszen a savanyúság szezonja most van igazán.

Bőséges volt a választék a szekszárdi piacon. Fotó: Mártonfai Dénes

Nyári gyümölcsök árasztották el a szekszárdi piacot

A paradicsom kilójáért jellemzően 650 forintot kértek, ízben és formában is nagy volt a választék, a kisebb, húsos fajtáktól a nagyszemű, szaftos típusokig. Gyümölcsfronton sem lehetett panasz: többféle őszibarack sorakozott a pultokon, 800 forinttól egészen 1200 forintig. Megjelent a már hazai, nagyszemű szőlő is, ami akár importnak is beillene – ezt 1800 forintért mérték kilónként. A nektarin ára 1000 és 1500 forint között mozgott, a szemek pedig látványra és illatra is ígéretesek voltak.