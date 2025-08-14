Ez igen: bejutottunk a hamarosan nyitó szekszárdi uszodába (Képgaléria)

A szekszárdi uszoda két fő medencével rendelkezik: a 25×33 méteres nagymedence elsősorban az edzések, versenyek és komolyabb sportolói igények kiszolgálására épült, míg a 8×16 méteres tanmedence a kezdők és a gyermekek úszásoktatásának ad majd otthont. A tervek szerint az intézmény az év minden szakában nyitva tart, így egyszerre biztosít teret a versenyúszásnak, a rekreációnak és a tanórán kívüli sportfoglalkozásoknak.

A tervek szerint, szeptemberben nyithat ki az új szekszárdi uszoda. Fotó: Mártonfai Dénes

Nyul Zoltán, az Építési és Közlekedési Minisztérium magasépítésért felelős helyettes államtitkára a bejáráson elmondta: a beruházás befejezése ütemterv szerint halad, augusztus 29-re a teljes létesítmény elkészül. Ekkor kerül sor a műszaki átadás-átvételre, miközben a használatbavételi engedély megszerzésének folyamata már zajlik. A helyszínen jelenleg csak kisebb javítások, finomhangolások zajlanak, így minden adott ahhoz, hogy szeptemberben megnyíljon az uszoda. Hozzátette: az épület előtti tér a jövőben egy szoborral is gazdagodik, amely a közösségi tér értékét emeli majd.

A szekszárdi uszoda üzemeltetését átvállalta az állam

A helyettes államtitkár felidézte, hogy az állam mintegy 60 százalékos készültségi állapotban vette át a projektet, amelynek kivitelezése tavaly május óta tartott, nettó 3,5 milliárd forint értékben. Az uszodát és a mellette lévő strandot az állam működteti majd, így a fenntartási költségek nem terhelik a város költségvetését, ami hosszú távon is biztosítja a fenntartható üzemeltetést.

Horváth István, Szekszárd országgyűlési képviselője kiemelte: a szekszárdi uszoda az ország egyik legkorszerűbb rövidpályás létesítménye lesz. Ennek köszönhetően a helyi sportolók és lakosok mellett a város a jövőben rangos hazai és akár nemzetközi versenyek házigazdája is lehet. Hozzátette, külön öröm, hogy a beruházás a fiatal generáció egészséges életmódra nevelését is szolgálja.