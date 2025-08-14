augusztus 14., csütörtök

Szinte teljesen kész

42 perce

Ez igen: bejutottunk a hamarosan nyitó szekszárdi uszodába (Képgaléria)

Címkék#szekszárdi strand#Szekszárd#uszoda#Fusz György#Máté Péter#Berlinger Attila

Ma délelőtt hivatalos helyszínbejárást tartottak a csaknem teljesen elkészült, új szekszárdi uszodában, amely a város egyik legjelentősebb sport- és közösségi beruházásaként szeptemberben nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt. A modern létesítmény a helyiek, a környékbeli települések lakói, valamint a versenysport és az utánpótlás-nevelés számára is kiemelkedő lehetőségeket kínál majd. Így áll a szekszárdi uszoda építése.

Bencze Péter

A szekszárdi uszoda két fő medencével rendelkezik: a 25×33 méteres nagymedence elsősorban az edzések, versenyek és komolyabb sportolói igények kiszolgálására épült, míg a 8×16 méteres tanmedence a kezdők és a gyermekek úszásoktatásának ad majd otthont. A tervek szerint az intézmény az év minden szakában nyitva tart, így egyszerre biztosít teret a versenyúszásnak, a rekreációnak és a tanórán kívüli sportfoglalkozásoknak.

Az új szekszárdi uszoda szeptemberben nyithatja meg kapuit
A tervek szerint, szeptemberben nyithat ki az új szekszárdi uszoda. Fotó: Mártonfai Dénes

Nyul Zoltán, az Építési és Közlekedési Minisztérium magasépítésért felelős helyettes államtitkára a bejáráson elmondta: a beruházás befejezése ütemterv szerint halad, augusztus 29-re a teljes létesítmény elkészül. Ekkor kerül sor a műszaki átadás-átvételre, miközben a használatbavételi engedély megszerzésének folyamata már zajlik. A helyszínen jelenleg csak kisebb javítások, finomhangolások zajlanak, így minden adott ahhoz, hogy szeptemberben megnyíljon az uszoda. Hozzátette: az épület előtti tér a jövőben egy szoborral is gazdagodik, amely a közösségi tér értékét emeli majd.

A szekszárdi uszoda üzemeltetését átvállalta az állam

A helyettes államtitkár felidézte, hogy az állam mintegy 60 százalékos készültségi állapotban vette át a projektet, amelynek kivitelezése tavaly május óta tartott, nettó 3,5 milliárd forint értékben. Az uszodát és a mellette lévő strandot az állam működteti majd, így a fenntartási költségek nem terhelik a város költségvetését, ami hosszú távon is biztosítja a fenntartható üzemeltetést.

Horváth István, Szekszárd országgyűlési képviselője kiemelte: a szekszárdi uszoda az ország egyik legkorszerűbb rövidpályás létesítménye lesz. Ennek köszönhetően a helyi sportolók és lakosok mellett a város a jövőben rangos hazai és akár nemzetközi versenyek házigazdája is lehet. Hozzátette, külön öröm, hogy a beruházás a fiatal generáció egészséges életmódra nevelését is szolgálja.

Már a jövőt tervezik

Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere hangsúlyozta: a város és a térség régóta várta már ennek a sportlétesítménynek a megvalósulását. Az augusztus végi műszaki átadást követően szeptemberben mindenki számára megnyílhat az uszoda, amely nemcsak a sportolásra, hanem a közösségi életre is új lehetőségeket teremt. Tájékoztatása szerint az NSÜ szeptembertől nemcsak a fedett uszodát, hanem a strandot és az élményfürdőt is üzemelteti majd. Már megkezdődött a dolgozói létszám bővítése, folyamatosan érkeznek a még hiányzó eszközök, valamint hamarosan megindul az egyeztetés a városi úszósport képviselőivel a medencék optimális időbeosztásáról. A városvezetés csatlakozni kíván az Úszó Nemzet Programhoz is, célként kitűzve, hogy minden szekszárdi gyermek korszerű körülmények között, magas szakmai színvonalon tanulhasson meg úszni.

Így néz ki a szekszárdi uszoda – hamarosan átadják

Fotók: Mártonfai Dénes

Máté Péter alpolgármester szerint a beruházás egy hosszú várakozás végét jelenti, és olyan minőségi fejlesztést sikerült megvalósítani, amely valóban a helyiek érdekeit szolgálja. Mint mondta, az uszoda egyszerre válik majd a sport, a rekreáció és a közösségépítés új központjává.

Az új szekszárdi uszoda így nem csupán egy sportlétesítmény lesz a városban, hanem a közösség egyik meghatározó találkozóhelye, ahol a versenysport, a tanulás és a kikapcsolódás egyaránt helyet kap. A nyitás szeptemberi időpontja mérföldkő lesz Szekszárd sportéletében.

 

