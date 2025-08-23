1 órája
Ekkora jövedelem kell a személyi kölcsönökhöz
Fokozatosan lazítják a gyeplőt a bankok a személyi kölcsönöknél: ma már több mint fél tucat szolgáltató kínál egy számjegyű kamattal hitelt, amelyhez ráadásul nem is kell lehetetlen feltételeket vállalni. Vajon mennyi jövedelmet vár el a bank a személyi kölcsönhöz?
Így adják tíz százalék alatti éves kamattal a személyi kölcsönt
A személyi kölcsönök kamatainál két fontos tényezőt vesznek figyelembe a bankok: az egyik az igényelt hitel összege, a másik az adós igazolható jövedelme. Az utóbbinál nem történtek könnyítések az elmúlt hónapokban – sőt, egyes bankok emeltek is a legkedvezőbb kondíciók eléréséhez szükséges limiten –, ám így is elmondható, hogy az átlagkörnyéki, 400-550 ezer forintos havi nettó jövedelem már elég lehet a 10 százalék alatti kamathoz a személyi kölcsönöknél.
A hitelösszegeknél viszont látványosan lazítottak az utóbbi hónapokban a bankok. A korábban jellemző, 6-7 millió forintos küszöbbel szemben ma már 3 millió forint is elég lehet a 10 százalék alatti ár eléréséhez, miközben egyre több banknál szerepel a kínálatban a kilencessel kezdődő kamatláb. Ami szintén figyelemre méltó, hogy nemcsak a legolcsóbb konstrukciók kamatait csökkentették a pénzintézetek, hanem léptek az egyéb – alacsonyabb – összegsávoknál is.
– Lakást vásároltunk, amit fel is kellett újítani, így a lakáshitel mellé még személyi kölcsönt is vettünk fel, 3 millió forintot. Gyors volt a banki ügyintézés, meg is lepődtem mennyire rugalmasak voltak. Elég volt egy kereseti igazolás – mondta szekszárdi olvasónk. – Kilenc százalékos kamatot számoltak fel. Feltétel volt még a náluk vezetett számla – tette hozzá.
Tíz százalék alatti a kamat, több hazai banknál is
A bankok honlapján szereplő adatok szerint 10 százalék alatti kamatot több pénzintézet is kínál személyi kölcsönnél, sokban hasonlító feltételek mellett. Ezek közül válogattunk: A CIB Banknál 3 millió forinttól indul a legalacsonyabb, 9,99 százalékos kamat eléréséhez szükséges összeghatár. Ha az adós felújítási célra igényli a hitelt, további 0,2 százalékos kedvezményt is kaphat, így a hitel kamata akár 9,79 százalék is lehet. A Cofidis a 60 havi futamidejű, 3 millió forintos összegű személyi kölcsönét árulja 9,9 százalékos kamattal – ehhez azonban legalább havi 550 ezer forintos nettó jövedelmet is igazolni kell. Az Erste 9,89 százalékos kamat mellett kínálja a legolcsóbb személyi kölcsönét, amelyhez szintén legalább 3 milliós összeg kell: ezenkívül az ügyfél helyben vezetett számlára érkező jövedelmének el kell érnie a havi 400 ezer forintot.
Az MBH Bank Super Plus nevű konstrukciójánál szintén éppen 10 százalék alatti az elérhető legalacsonyabb éves kamat, amelyhez az adósnak legalább 700 ezer forintos nettó jövedelemmel kell rendelkeznie – amely helyben vezetett számlára érkezik –, a kölcsön összegének pedig el kell érnie a 8 millió forintot.
Nagy a verseny, akár tovább is csökkenhetnek a kamatok
Az, hogy a pénzintézetek fokozatosan lazítanak a személyi kölcsönök árazásánál, nem különösebben meglepő annak tükrében, hogy most ez a hiteltermék számít a legnépszerűbbnek a lakossági piacon a lakáshitelek után. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az idei év első felében soha nem látott szintre, 527 milliárd forint fölé emelkedett a megkötött új szerződések összege, ami drasztikus, 42 százalékos emelkedést tükröz az egy évvel korábbi adathoz képest.