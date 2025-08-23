Ekkora jövedelem kell a személyi kölcsönökhöz

Ma már több mint fél tucat szolgáltató kínál egy számjegyű kamattal hitelt, amelyhez ráadásul nem is kell lehetetlen feltételeket vállalni – derül ki a Világgazdaság körképéből. A személyi kölcsönök kamatainál két fontos tényezőt vesznek figyelembe a bankok: az egyik az igényelt hitel összege, a másik az adós igazolható jövedelme.

A bankok is igyekeznek minél kedvezőbb feltételeket biztosítani a személyi kölcsönhöz, nagy a verseny közöttük is a hitelképes ügyfelekért

Így adják tíz százalék alatti éves kamattal a személyi kölcsönt

A személyi kölcsönök kamatainál két fontos tényezőt vesznek figyelembe a bankok: az egyik az igényelt hitel összege, a másik az adós igazolható jövedelme. Az utóbbinál nem történtek könnyítések az elmúlt hónapokban – sőt, egyes bankok emeltek is a legkedvezőbb kondíciók eléréséhez szükséges limiten –, ám így is elmondható, hogy az átlagkörnyéki, 400-550 ezer forintos havi nettó jövedelem már elég lehet a 10 százalék alatti kamathoz a személyi kölcsönöknél.

A hitelösszegeknél viszont látványosan lazítottak az utóbbi hónapokban a bankok. A korábban jellemző, 6-7 millió forintos küszöbbel szemben ma már 3 millió forint is elég lehet a 10 százalék alatti ár eléréséhez, miközben egyre több banknál szerepel a kínálatban a kilencessel kezdődő kamatláb. Ami szintén figyelemre méltó, hogy nemcsak a legolcsóbb konstrukciók kamatait csökkentették a pénzintézetek, hanem léptek az egyéb – alacsonyabb – összegsávoknál is.

– Lakást vásároltunk, amit fel is kellett újítani, így a lakáshitel mellé még személyi kölcsönt is vettünk fel, 3 millió forintot. Gyors volt a banki ügyintézés, meg is lepődtem mennyire rugalmasak voltak. Elég volt egy kereseti igazolás – mondta szekszárdi olvasónk. – Kilenc százalékos kamatot számoltak fel. Feltétel volt még a náluk vezetett számla – tette hozzá.

Tíz százalék alatti a kamat, több hazai banknál is

A bankok honlapján szereplő adatok szerint 10 százalék alatti kamatot több pénzintézet is kínál személyi kölcsönnél, sokban hasonlító feltételek mellett. Ezek közül válogattunk: A CIB Banknál 3 millió forinttól indul a legalacsonyabb, 9,99 százalékos kamat eléréséhez szükséges összeghatár. Ha az adós felújítási célra igényli a hitelt, további 0,2 százalékos kedvezményt is kaphat, így a hitel kamata akár 9,79 százalék is lehet. A Cofidis a 60 havi futamidejű, 3 millió forintos összegű személyi kölcsönét árulja 9,9 százalékos kamattal – ehhez azonban legalább havi 550 ezer forintos nettó jövedelmet is igazolni kell. Az Erste 9,89 százalékos kamat mellett kínálja a legolcsóbb személyi kölcsönét, amelyhez szintén legalább 3 milliós összeg kell: ezenkívül az ügyfél helyben vezetett számlára érkező jövedelmének el kell érnie a havi 400 ezer forintot.