Koncertek, szentmisék, kenyérszentelés – színes augusztus 20-i programok várják a családokat
Ünnepre készül az ország és Tolna vármegye. Augusztus huszadika Szent István király, az államalapítás és az új kenyér ünnepe.
Augusztus huszadika a magyar államalapítás ünnepe, amelyet országszerte megemlékezések, szentmisék, kenyérszentelések és kulturális programok kísérnek. Szent István királyt, az államalapítót Pakson már hétfőtől ünneplik.
Szent István király ünnepe
Tolna vármegye településein gazdag eseménysorozattal várják az érdeklődőket, a programokon a hagyományok tisztelete és a közösségi élmények kerülnek a középpontba.
Bátaapáti község
Művelődési Ház: augusztus 20-a. Himnusz. Ünnepi megnyitó. Beszédet mond: Koroknai Ernő Róbert, Bátaapáti polgármestere és Dr. Csibi Krisztina országgyűlési képviselő. Kenyérszentelés. A kenyeret megáldja: Aradi András evangélikus lelkész, 14 óra. Medinai Tamburazenekar, 15 óra. "Peczéék a színpadon". Pecze István: Harmonikavarázs. Pecze Zsófival a világ körül: népszerű dallamok a világ minden tájáról, 17 óra.
Bonyhád város
Evangélikus templom: Augusztus 20-a. Ünnepi istentisztelet, 8.30. Művelődési Központ: Ünnepi köszöntő: Dr. Csibi Krisztina országgyűlési képviselő, áldást mondanak: Aradi András evangélikus lelkész, Mészáros Zoltán református lelkész, Wigand István katolikus plébános. Az új kenyeret megszegi: Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád város polgármestere. Díjátadók: Merész Konrád-díj, Virágos Bonyhádért-díj, Colonia Alapítvány ösztöndíjak. Műsort ad: Csillagösvény Néptánc Egyesület (Szászvár), 10 órától.
Dombóvár város
Kertváros, Szent István király templom: Augusztus 20-a. Ünnepi szentmise, kenyérszentelés és ünnepi műsor. Közreműködik: Balázs Izolda és Fehér Gábor, 10 óra.
Kakasd község
Templom: Augusztus 20-a. Ünnepi szentmise és az újkenyér megáldása, celebrál: Mayer Mihály nyugalmazott püspök, 9.00.
Székelykapu: Ünnepi műsor, emléktábla-avatások a bukovinai székelyek 80. évfordulója alkalmából. Ünnepi beszédet mond: Dr. Csibi Krisztina országgyűlési képviselő, Orbán Attila Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke, Schellné Simcsik Orsolya polgármester. Közreműködik: Német Nemzetiségi Kórus, Csillagösvény Népdalkör, Jordáki Lászlóné, Csalogányok, 11 óra.
Iskolaudvar: Piknikmozi, családi mozifilm, 19.45.
Paks város
Pagony közösségi tér (Szánkódomb mögötti terület): Augusztus 18-a: Mozipiknik: Hogyan tudnék élni nélküled? című magyar sikerfilm, 20 óra. Augusztus 19-e: Pagony közösségi tér: Állati jó! állatbemutató, 17 óra. Ringató Kákai Emese vezetésével, 18 óra. Ács Fruzsina stand-up, 19 óra. Balkan VIP, 19.45. Ürgemezei Pihenőpark: NOX koncert-show, 21 óra. Dr. BRS, 23 óra. Augusztus 20-a: Pagony közösségi tér: Micimackó, zenés bábjáték, 17 óra. Gyermekjóga, 18 óra. Az Erdélyi Kopó - történelem, életmód, vadászkultúra, ismeretterjesztő előadás, 18.30. Fedák Sári Színház: Csináljuk a fesztivált!, 19.15. Ürgemezei Pihenőpark: Tűzvirág Táncegyüttes, 18 óra. Dzsúdló, 21 óra. Petione X Lizz, 23 óra. Jézus Szíve Római Katolikus Templom: Szent István napi ünnepi megemlékezés. Polgármesteri köszöntő, kenyérszentelés. Közreműködik: Klenk Réka, 10.30. Óriáscsúszda, ugrálóvár, viziteke, ládavasút, arcfestés, hajfonás, gasztroudvar, vásártér.
Szekszárd város
Belvárosi római katolikus templom: Augusztus 20-a. Ünnepi kenyérszentelés és szentmise, 8.45.
Béla király tér: Ünnepi felvonulás a Babits Mihály Kulturális Központig,. Közreműködik: Bartina Néptánc Egyesület, Csurgó Zenekar, Bukovinai Székelyek Egyesülete, Szekszárd-Újváros Társaskör, 9.30.
Babits Mihály Kulturális Központ: Ünnepi közgyűlés, himnusz, emlékplakettek, díjak, kitüntető címek átadása, 10.30.
Szent István szobor: Koszorúzás, 13.00.
Béla király tér: Szentegyházi Gyermekfilharmónia (Erdély) koncertje, karvezető: Haáz Sándor, 18:00
Táncjáték, Eurodance Táncszínház: István, a király, 19.30.
Élő koncert: Hevesi Tamás és barátai, 20.00.
Augusztus 21.: Babits Mihály Kulturális Központ: Táncház, Csurgó zenekar, 19.00, Topolcsányi Laura: Bakancslista, 19.00.
Tamási város
Rendezvénytér: Augusztus 20-a. Ünnepi beszédet mond: Porga Ferenc polgármester, 18.30. Kenyéráldás és kenyérszentelés, 18.45.
Műsor: Vikidál Gyula, 19.00.
Kirakodó vásár, búcsú egész nap
A Szent István-napi ünnepség része az augusztus 19-én, a Tamási Lovaspályán kezdődő kétnapos 66. Tamási Lovasnapoknak.
Tolna város
Penny parkoló: Augusztus 20-a. Gyülekező, majd aratófelvonulás a Nagyboldogasszony-templomhoz, 17.30.
Ünnepi szentmise, 18.00.
Ökumenikus kenyéráldás, 18.45.
Szent István Park: Ünnepi beszéd és koszorúzás, 19.00.
Ünnepélyes kenyérszegés, műsor: Medinai Tamburazenekar, 19.30.