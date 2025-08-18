Koncertek, szentmisék, kenyérszentelés – színes augusztus 20-i programok várják a családokat

Augusztus huszadika a magyar államalapítás ünnepe, amelyet országszerte megemlékezések, szentmisék, kenyérszentelések és kulturális programok kísérnek. Szent István királyt, az államalapítót Pakson már hétfőtől ünneplik.

Szent István király, eredeti nevén Vajk 1000 karácsonyán koronázásával megalapította a keresztény magyar királyságot Fotó: Magyar Nemzet/MTVA

Szent István király ünnepe

Tolna vármegye településein gazdag eseménysorozattal várják az érdeklődőket, a programokon a hagyományok tisztelete és a közösségi élmények kerülnek a középpontba.

Bátaapáti község

Művelődési Ház: augusztus 20-a. Himnusz. Ünnepi megnyitó. Beszédet mond: Koroknai Ernő Róbert, Bátaapáti polgármestere és Dr. Csibi Krisztina országgyűlési képviselő. Kenyérszentelés. A kenyeret megáldja: Aradi András evangélikus lelkész, 14 óra. Medinai Tamburazenekar, 15 óra. "Peczéék a színpadon". Pecze István: Harmonikavarázs. Pecze Zsófival a világ körül: népszerű dallamok a világ minden tájáról, 17 óra.

Bonyhád város

Evangélikus templom: Augusztus 20-a. Ünnepi istentisztelet, 8.30. Művelődési Központ: Ünnepi köszöntő: Dr. Csibi Krisztina országgyűlési képviselő, áldást mondanak: Aradi András evangélikus lelkész, Mészáros Zoltán református lelkész, Wigand István katolikus plébános. Az új kenyeret megszegi: Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád város polgármestere. Díjátadók: Merész Konrád-díj, Virágos Bonyhádért-díj, Colonia Alapítvány ösztöndíjak. Műsort ad: Csillagösvény Néptánc Egyesület (Szászvár), 10 órától.

Dombóvár város

Kertváros, Szent István király templom: Augusztus 20-a. Ünnepi szentmise, kenyérszentelés és ünnepi műsor. Közreműködik: Balázs Izolda és Fehér Gábor, 10 óra.

Kakasd község

Templom: Augusztus 20-a. Ünnepi szentmise és az újkenyér megáldása, celebrál: Mayer Mihály nyugalmazott püspök, 9.00.

Székelykapu: Ünnepi műsor, emléktábla-avatások a bukovinai székelyek 80. évfordulója alkalmából. Ünnepi beszédet mond: Dr. Csibi Krisztina országgyűlési képviselő, Orbán Attila Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke, Schellné Simcsik Orsolya polgármester. Közreműködik: Német Nemzetiségi Kórus, Csillagösvény Népdalkör, Jordáki Lászlóné, Csalogányok, 11 óra.

Iskolaudvar: Piknikmozi, családi mozifilm, 19.45.