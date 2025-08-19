Két napig ingyen lehet buszozni Pakson

A Szent István Napok programjai miatt a Paksi Közlekedési Kft. augusztus 19-én és 20-án bővített szolgáltatással áll a lakosság rendelkezésére. Ezeken a napokon az 1-es vonalcsoporton közlekedő autóbuszjáratok (1, 1S járatok) ingyenesen igénybevehetőek lesznek az utazni szándékozók számára, annak érdekében, hogy csökkentsék a rendezvényhelyszínek megközelítését is szolgáló belterületi utak és a közelben található parkolók terheltségét.

A Szent István Napok ideje alatt az 1-es vonalon ingyen lehet buszozni Pakson

Forrás: TEOL archív

Így érdemes buszozni a Szent István Napok ideje alatt

Emellett mindkét napon 23.15-kor 1S járatot indítanak az Ürgemezei Strand – Dunakömlőd útvonalon a kényelmes hazajutás érdekében. Ezen kívül felhívják a figyelmet arra, hogy a Paksi Jézus Szíve templomban augusztus 20-án 10.30-kor kezdődő ünnepi megemlékezésre az alábbi járatokkal is el lehet jutni:

a 10.15 órakor az Ürgemezei Strandtól induló, díjfizetés nélkül igénybe vehető 1S járat 10.29 órakor érkezik meg a Szent István térre.

a 9.45 órakor a Dunakömlőd, fordulóból, díjfizetés nélkül igénybe vehető 1S járat 9.54 órakor érkezik meg a Szent István térre.

a 10.05 órakor a Gesztenyés utcából induló 2 járat 10.20 órakor érkezik meg a Kossuth Lajos utcai megállóba.

a 9.50 órakor a Gesztenyés utcából induló 3 járat 10.03 órakor érkezik meg a Szent István térre.

a 10.15 órakor a Vegyesbolttól induló 3 járat 10:21 órakor érkezik meg a Szent István térre.

További forgalmi információ 06 75 770 000-es telefonszámon kérhető – írják a társaság közleményében.