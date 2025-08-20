Fúvós Napok
Szentgyörgyön fújták a tubások
Dunaszentgyörgy is az idei Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál egyik helyszíne volt.
A Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál részeként a tuba tábor oktatói és hallgatói adtak hangversenyt a múlt héten Dunaszentgyörgyön.
A Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál a rendkívül sokszínű és változatos fúvós életet kívánja bemutatni. Pakson 2016 óta minden nyáron szerveznek fúvós koncerteket kiemelkedő jelentőségű hazai és nemzetközi művészek, együttesek, zenekarok meghívásával. Ez a kezdeményezés 2018-ban nőtte ki magát fesztivállá, és 2020 óta több település is a rendezvény helyszínévé vált. Az idei fesztiválról itt írtunk bővebben.
