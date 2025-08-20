augusztus 20., szerda

Fúvós Napok

1 órája

Szentgyörgyön fújták a tubások

Dunaszentgyörgy is az idei Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál egyik helyszíne volt.

Révészné Hanol Erzsébet

A Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál részeként a tuba tábor oktatói és hallgatói adtak hangversenyt a múlt héten Dunaszentgyörgyön.

Dunaszentgyörgyön adtak hangversenyt a tubások
Fotó: Molnár Gyula

A Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál a rendkívül sokszínű és változatos fúvós életet kívánja bemutatni. Pakson 2016 óta minden nyáron szerveznek fúvós koncerteket kiemelkedő jelentőségű hazai és nemzetközi művészek, együttesek, zenekarok meghívásával. Ez a kezdeményezés 2018-ban nőtte ki magát fesztivállá, és 2020 óta több település is a rendezvény helyszínévé vált. Az idei fesztiválról itt írtunk bővebben.

 

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
