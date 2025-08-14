Büszkeségek
Színötös 2025: Ők a 2024/25-ös tanév elit tanulói a vármegyében
A Teol.hu és a Tolnai Népújság idén is meghirdette a Színötös kampányt, hogy bemutassa azokat a Tolna vármegyei általános iskolai tanulókat, akik kitűnőre teljesítették az évet, és csupa ötös sorakozik a bizonyítványaikban. Színötös 2025 – íme a vármegye büszkeségei.
Színötös 2025: ők a nyertesek
- Bakonyi Dániel, Pusztahencse, Györkönyi Német Nemzetiségi Általános Iskola, 1. osztály
- Bakonyi Petra, Szekszárd, Babits Mihály Általános Iskola, 1.A.
- Bárdos Szaniszló, Tolna, Wosinsky Mór Általános Iskola Széchenyi tagintézménye, 4.c.
- Bérdi Norina, Hőgyész, Hegyhát Általános Iskola, Hőgyész, 4.a.
- Biró Emília, Fadd, Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola, 1.a.
- Csabai-Muth Zoé, Báta, III. Béla Gimnázium Baja, 11.A.
- Dudoma Eszter, Tolna, Wosinsky Mór Általános Iskola, Eötvös utcai telep, 3.B.
- Eigner Dominika, Szekszárd, Baka István Általános Iskola Szekszárd, 2.C
- Farkas-Luft Bianka, Hőgyész, Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola Gimnázium és Kollégium, 5/a
- Farkas-Luft Emma, Hőgyész, Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola Gimnázium és Kollégium, 2/a
- Ferencz Norbert, Bonyhád, Bonyhádi Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, 3.b.
- Fodor Zétény Bence, Tolnanémedi, Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Simontornya, 3.b.
- Gungl Mira, Hőgyész, Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola, 4.a.
- Gurbács Ákos Pál, Beled, Beledi Általános Iskola, 5. oszt.
- Keller Anna Léna, Gyönk, Gyönki Általános Iskola 4. b.
- Kern Jázmin, Gyönk, Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola és Gimnázium Gyönki Tagiskolája, 2.A.
- Keserű Zétény Zsolt, Tolna, Wosinsky Mór Általános Iskola Széchenyi István tagiskolája, 4.c.
- Kincses Gréta, Aparhant, PSEG Gimnázium Bonyhád, 11.d.
- Kincses Kolin Ábel, Aparhant, PSEG Általános Iskola Bonyhád, 3.d.
- Kincses Lia Netti, Aparhant, PSEG Általános Iskola Bonyhád, 1. c.
- Kiss Dávid Richárd, Tolna, Paksi Bezerédj Általános Iskola, 3.a.
- Kiss Lili Réka, Fadd, Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola, 3.a.
- Kocsis Bence, Nagymányok, II. Rákóczi Ferenc Általános és Zeneiskola, 5. osztály
- Komáromi Bíborka, Tolnanémedi, Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Simontornya, 3.b.
- Kosaras Léna, Paks, Paksi Bezerédj Általános Iskola, 2.b.
- Kovács Lujza Katinka, Medina, WMÁI Széchenyi István Tagiskola, 5.c.
- Kutasi Norina, Madocsa, Madocsai Református Általános Iskola, 1. osztály
- László Dóra, Mőcsény, Cikói Általános Iskola, 5. osztály
- Lovasi Milán, Bonyhád, Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, 5.ny
- Lovasi Noel, Bonyhád, Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, 3.b.
- Lucz Rebeka, Várdomb, Szekszárdi Baka István Általános Iskola, 1.a.
- Maczinkó Nóra Anita, Hőgyész, Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola 4. osztály
- Markó Barnabás, Szekszárd, PTE Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola, 3.a.
- Molnár Tünde, Tolna, Wosinsky Mór Általános Iskola, 6/B
- Nagy Bence, Bonyhád, Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 3.D.
- Nagy Bence, Németkér, Balogh Antal Általános Iskola és Gimnázium Paks, 2.a.
- Nagy Réka, Nagymányok, Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI, 7. osztály
- Németh Emília, Pincehely, Würtz Ádám Általános Iskola és AMI, 4.c.
- Oláh Bence, Dunaszentgyörgy, Dunaszentgyörgyi Csapó Vilmos Általános Iskola. 4. oszt.
- Palkó Mónika Níla, Kakasd, BÁI Bezerédj Amália Tagintézménye Kakasd, 5/a
- Pávkovics Márk, Mohács, Mohács Park utcai Katolikus Általános Iskola és Óvoda, 4.a.
- Pere Dániel, Szakály, Würtz Ádám Általános Iskola Szakályi Tagiskola, 2. osztály
- Pere Noémi, Szakály, Würtz Ádám Általános Iskola Szakályi Tagiskola, 4. osztály
- Rieger Emese, Bonyhád, Bonyhádi Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 2.b.
- Ritter Hanka, Bátaszék, Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola, 5.c.
- Ritter Hanna, Aparhant, Bonyhádi Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, 7.c.
- Ritter Noa, Bátaszék, Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola, 3.a.
- Rojer Miléna Jázmin, Őcsény, Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola, 4. osztály
- Sebestyén Áron Márk, Dunaföldvár, Dunaföldvári Beszédes József Általános Iskola, 8. c.
- Sörfőző Vanda Tímea, Decs, Bíborvég Általános Iskola, 5. osztály
- Szászi Dorka, Szedres, Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola 3/a
- Tarczal István, Paks, Szekszárdi Baka István Általános Iskola, 7.A.
- Tornóczky Dominik, Tolna, Wosinsky Mór Általános Iskola Széchenyi István Tagiskolája Tolna, 6. c.
- Tóth Péter, Pécs, PTE Gyakorló Iskola Deák Ferenc Általános Iskolája, 3.c.
- Vincze Johanna, Dombóvár, Dombóvári József Attila Általános Iskola, 5.b.
- Waffenschmitd Eliza, Szekszárd, Illyés Gyula Gyakorló Iskola, 7.b.
