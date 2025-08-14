Büszkeségek 15 perce

Színötös 2025: Ők a 2024/25-ös tanév elit tanulói a vármegyében

A Teol.hu és a Tolnai Népújság idén is meghirdette a Színötös kampányt, hogy bemutassa azokat a Tolna vármegyei általános iskolai tanulókat, akik kitűnőre teljesítették az évet, és csupa ötös sorakozik a bizonyítványaikban. Színötös 2025 – íme a vármegye büszkeségei.

Bakonyi Dániel, Pusztahencse, Györkönyi Német Nemzetiségi Általános Iskola, 1. osztály

Bakonyi Petra, Szekszárd, Babits Mihály Általános Iskola, 1.A.

Bárdos Szaniszló, Tolna, Wosinsky Mór Általános Iskola Széchenyi tagintézménye, 4.c.

Bérdi Norina, Hőgyész, Hegyhát Általános Iskola, Hőgyész, 4.a.

Biró Emília, Fadd, Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola, 1.a.

Csabai-Muth Zoé, Báta, III. Béla Gimnázium Baja, 11.A.

Dudoma Eszter, Tolna, Wosinsky Mór Általános Iskola, Eötvös utcai telep, 3.B.

Eigner Dominika, Szekszárd, Baka István Általános Iskola Szekszárd, 2.C

Farkas-Luft Bianka, Hőgyész, Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola Gimnázium és Kollégium, 5/a

Farkas-Luft Emma, Hőgyész, Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola Gimnázium és Kollégium, 2/a

Ferencz Norbert, Bonyhád, Bonyhádi Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, 3.b.

Fodor Zétény Bence, Tolnanémedi, Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Simontornya, 3.b.

Gungl Mira, Hőgyész, Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola, 4.a.

Gurbács Ákos Pál, Beled, Beledi Általános Iskola, 5. oszt.

Keller Anna Léna, Gyönk, Gyönki Általános Iskola 4. b.

Kern Jázmin, Gyönk, Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola és Gimnázium Gyönki Tagiskolája, 2.A.

Keserű Zétény Zsolt, Tolna, Wosinsky Mór Általános Iskola Széchenyi István tagiskolája, 4.c.

Kincses Gréta, Aparhant, PSEG Gimnázium Bonyhád, 11.d.

Kincses Kolin Ábel, Aparhant, PSEG Általános Iskola Bonyhád, 3.d.

Kincses Lia Netti, Aparhant, PSEG Általános Iskola Bonyhád, 1. c.

Kiss Dávid Richárd, Tolna, Paksi Bezerédj Általános Iskola, 3.a.

Kiss Lili Réka, Fadd, Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola, 3.a.

Kocsis Bence, Nagymányok, II. Rákóczi Ferenc Általános és Zeneiskola, 5. osztály

Komáromi Bíborka, Tolnanémedi, Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Simontornya, 3.b.

Kosaras Léna, Paks, Paksi Bezerédj Általános Iskola, 2.b.

Kovács Lujza Katinka, Medina, WMÁI Széchenyi István Tagiskola, 5.c.

Kutasi Norina, Madocsa, Madocsai Református Általános Iskola, 1. osztály

László Dóra, Mőcsény, Cikói Általános Iskola, 5. osztály

Lovasi Milán, Bonyhád, Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, 5.ny

Lovasi Noel, Bonyhád, Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, 3.b.

Lucz Rebeka, Várdomb, Szekszárdi Baka István Általános Iskola, 1.a.

Maczinkó Nóra Anita, Hőgyész, Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola 4. osztály

Markó Barnabás, Szekszárd, PTE Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola, 3.a.

Molnár Tünde, Tolna, Wosinsky Mór Általános Iskola, 6/B

Nagy Bence, Bonyhád, Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 3.D.

Nagy Bence, Németkér, Balogh Antal Általános Iskola és Gimnázium Paks, 2.a.

Nagy Réka, Nagymányok, Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI, 7. osztály

Németh Emília, Pincehely, Würtz Ádám Általános Iskola és AMI, 4.c.

Oláh Bence, Dunaszentgyörgy, Dunaszentgyörgyi Csapó Vilmos Általános Iskola. 4. oszt.

Palkó Mónika Níla, Kakasd, BÁI Bezerédj Amália Tagintézménye Kakasd, 5/a

Pávkovics Márk, Mohács, Mohács Park utcai Katolikus Általános Iskola és Óvoda, 4.a.

Pere Dániel, Szakály, Würtz Ádám Általános Iskola Szakályi Tagiskola, 2. osztály

Pere Noémi, Szakály, Würtz Ádám Általános Iskola Szakályi Tagiskola, 4. osztály

Rieger Emese, Bonyhád, Bonyhádi Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 2.b.

Ritter Hanka, Bátaszék, Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola, 5.c.

Ritter Hanna, Aparhant, Bonyhádi Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, 7.c.

Ritter Noa, Bátaszék, Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola, 3.a.

Rojer Miléna Jázmin, Őcsény, Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola, 4. osztály

Sebestyén Áron Márk, Dunaföldvár, Dunaföldvári Beszédes József Általános Iskola, 8. c.

Sörfőző Vanda Tímea, Decs, Bíborvég Általános Iskola, 5. osztály

Szászi Dorka, Szedres, Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola 3/a

Tarczal István, Paks, Szekszárdi Baka István Általános Iskola, 7.A.

Tornóczky Dominik, Tolna, Wosinsky Mór Általános Iskola Széchenyi István Tagiskolája Tolna, 6. c.

Tóth Péter, Pécs, PTE Gyakorló Iskola Deák Ferenc Általános Iskolája, 3.c.

Vincze Johanna, Dombóvár, Dombóvári József Attila Általános Iskola, 5.b.

Waffenschmitd Eliza, Szekszárd, Illyés Gyula Gyakorló Iskola, 7.b.

