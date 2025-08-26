1 órája
Őszi, téli, tavaszi szünet – mutatjuk a legfontosabb dátumokat
Vége a vakációnak, de már most minden diák azt kérdezi: mikor lesz a következő szünet? A szülők pedig az év hátralévő programjait próbálják az iskolai szabadnapokhoz igazítani. Mutatjuk a 2025/26-os tanév legfontosabb dátumait.
A tanév kezdete és vége
Első tanítási nap: 2025. szeptember 1. (hétfő)
Utolsó tanítási nap: 2026. június 19. (péntek)
A végzős évfolyamoknál a tanév rövidebb:
12. évfolyam (gimnázium, szakgimnázium): 2026. április 30. (csütörtök)
Két évfolyamos szakiskolai képzés: 2026. május 29. (péntek)
Iskolai szünetek
Őszi szünet: október 23. – november 2.
(utolsó tanítási nap: október 22., szerda; első tanítási nap: november 3., hétfő)
Téli szünet: december 20. – 2026. január 4.
(utolsó tanítási nap: december 19., péntek; első tanítási nap: január 5., hétfő)
Tavaszi szünet: április 2. – április 12.
(utolsó tanítási nap: április 1., szerda; első tanítási nap: április 13., hétfő)
Fontos dátumok
Első félév vége: 2026. január 23.
Digitális munkarend: 2026. május 4–8. között a gimnázium és a szakgimnázium 9–11. évfolyamán.
Beiratkozás az első osztályba: 2026. április 2.