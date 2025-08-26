augusztus 26., kedd

Hogy alakul a tanév?

1 órája

Őszi, téli, tavaszi szünet – mutatjuk a legfontosabb dátumokat

Címkék#tanév#nyári szünet#téli szünet#őszi szünet

Kutny Gábor

Vége a vakációnak, de már most minden diák azt kérdezi: mikor lesz a következő szünet? A szülők pedig az év hátralévő programjait próbálják az iskolai szabadnapokhoz igazítani. Mutatjuk a 2025/26-os tanév legfontosabb dátumait.

A szünet még tart a gyerekeknek
Az őszi szünet október 23-án kezdődik
Fotó: Maxim Ibragimov / Forrás: Shutterstock

A tanév kezdete és vége

Első tanítási nap: 2025. szeptember 1. (hétfő)

Utolsó tanítási nap: 2026. június 19. (péntek)

A végzős évfolyamoknál a tanév rövidebb:

12. évfolyam (gimnázium, szakgimnázium): 2026. április 30. (csütörtök)

Két évfolyamos szakiskolai képzés: 2026. május 29. (péntek)

Iskolai szünetek

Őszi szünet: október 23. – november 2.
(utolsó tanítási nap: október 22., szerda; első tanítási nap: november 3., hétfő)

Téli szünet: december 20. – 2026. január 4.
(utolsó tanítási nap: december 19., péntek; első tanítási nap: január 5., hétfő)

Tavaszi szünet: április 2. – április 12.
(utolsó tanítási nap: április 1., szerda; első tanítási nap: április 13., hétfő)

Fontos dátumok

Első félév vége: 2026. január 23.

Digitális munkarend: 2026. május 4–8. között a gimnázium és a szakgimnázium 9–11. évfolyamán.

Beiratkozás az első osztályba: 2026. április 2.

 

