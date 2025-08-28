augusztus 28., csütörtök

Szúnyogriadó Tolnában! Rajzás kezdődött a Duna mentén

A nyár első fele a megszokotthoz képest az ország nagy részén szúnyogmentes volt. Egy-egy nagyobb esőzés után tudott csak kialakulni zavaró szúnyogártalom, valamint a lakókörnyezetünkben fejlődő fajok okoztak lokális panaszokat. Most viszont szükség lenne szúnyoggyérítésre.

Teol.hu

Nyár elején még kevés volt a szúnyog. Érdemi változást a július végén a Dunán levonult kisebb árhullám hozott, a folyam mentén jelentős csípőszúnyog tenyészőhelyek jöttek létre – tájékoztatott Mukics Dániel tűzoltó alezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. Mutatjuk, hogy a következő napokban hol lesz szúnyoggyérítés, vagy ahogy a köznyelv mondja: irtás.

Szúnyoggyérítést végez a speciális autó
Szúnyoggyérítés autóról: erre lehet számítani Szekszárdon is Fotó: Facebook/Szekszárd Város Hivatalos Oldala

A kifejlett szúnyogok élettartalma 4-6 hét, egy nyári áradás után 10-15 nappal kezdődik meg a tömeges rajzásuk, így akár még szeptember elején is ártalmat okozhatnak. A katasztrófavédelem koordinálásával a szakemberek biológiai módszerrel védekeztek a szúnyoglárvák ellen, azonban számos tenyészőhely biológiai eljárással történő kezelése természetvédelmi oltalom miatt csak részlegesen megvalósítható.

Hol lesz szúnyoggyérítés? 

Az elmúlt két hétben a kifejlett szúnyogok ellen kellett védekezni autóról végzett permetezéssel, amit a következő napokban is folytatnak a szakemberek. A héten 5 budapesti kerület mellett 10 vármegye 245 településén lépnek fel a vérszívók ellen. A kezelésekre számos Duna menti területen, azaz a Szigetközben, Komárom térségében, Budapest III., IV., XIII., XXI., XXIII. kerületében, Dunaújváros és Szekszárd térségében kerül sor. Ezen kívül a korábbi esőzések miatt kialakult szúnyogártalom visszaszorítására a Dráva mentén és Sopron környékén végzik el a munkálatokat. A múlt hét második felére tervezett, ám a szeles időjárás miatt elmaradt kezeléseket pótolják Baja és Mohács környékén, továbbá Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye településein. A szúnyoggyérítés heti programja megtalálható a katasztrófavédelem honlapján – írta közleményében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A ház körüli teendőkről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ készített tájékoztatókat, amelyek az alábbi linkeken érhetők el:

Segítse Ön is a szúnyogok elleni védekezést! 

Általános tájékoztató a szúnyogok elleni védekezésről! 

Az alábbi linken érhető el az aktuális hét szúnyoggyérítési programja és annak térképes ábrázolása:

Heti szúnyoggyérítési program

További információk érhetők el a szúnyoggyérítésről a katasztrófavédelem weboldalán:

Szúnyoggyérítés GYIK

 

