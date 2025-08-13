augusztus 13., szerda

Kellemetlenkedők

2 órája

Fellélegezhetünk! Mutatjuk hol gyérítik a szúnyogokat vármegyénkben

A Dunán levonult árhullám nyomán elszaporodtak a vérszívók. Mutatjuk, hol lesz a napokban szúnyoggyérítés.

Révészné Hanol Erzsébet
Szúnyoggyérítés lesz augusztus 13-án és 14-én Tolna vármegyében. Szerdán Decsen, Őcsényben, Sárpilisen, Gyönkön, Regölyben, Simontornyán és Varsádon végeznek földi kémiai szúnyoggyérítést, míg csütörtökön Bölcske, Dunaföldvár, Madocsa, Paks, Bogyiszló, Dunaszentgyörgy, Gerjen, Fadd, Tolna, Szekszárd, Koppányszántó, Nagykónyi és Tamási térségében – tájékoztat a katasztrófavédelem.

Tolna vármegye több településén lesz szúnyoggyérítés
Pakson csütörtökön lesz szúnyoggyérítés. Forrás: TelePaks

A permetszert nagyon kis mennyiségben – alig több mint fél liter hektáronként –, apró cseppekre porlasztva juttatják ki. A készítmény az alacsony dózisnak köszönhetően csak az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérűekre, így emberre, háziállatokra nem jelent veszélyt.

A szúnyoggyérítés napján pakoljon el az udvaron

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő egy órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani, és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban fedetlenül tárolt vízgyűjtőedényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó-kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb pangó vízgyülemeket.

 

