Brutális szúnyoginvázió: rászállnak a vérszívókra a vármegyében

A Dunán levonult kisebb árhullám nyomán sok szúnyogtenyészőhely jött létre, amelyekben tömegesen fejlődnek az ártéri fajok egyedei. A katasztrófavédelem koordinálásával dolgozó szakemberek már a múlt héten biológiai módszerrel léptek fel a szúnyoglárvák ellen – tájékoztatott hétfőn a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF). Több tenyészőhely kezelése csak részlegesen történhetett meg, és a védett természeti területeken is csak korlátozottan lehet beavatkozni, így az érintett térségekben érezhetően erősödött a szúnyogártalom.

Az esti órákban végzik majd a szúnyoggyérítést. Forrás: MW

Mint azt az OKF írta, a következő napokban már a kifejlett szúnyogok ellen kell védekezni, a héten öt budapesti kerületben és hét vármegyében lesz szúnyoggyérítés. A szakemberek földi permetezéssel avatkoznak be a települések lakott területein, az esti, éjszakai órákban, platós gépjárműre rögzített berendezéssel dolgoznak. A permetszert nagyon kis mennyiségben – alig több mint fél liter hektáronként –, apró cseppekre porlasztva juttatják ki. A készítmény az alacsony dózisnak köszönhetően csak az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérűekre, így emberre, háziállatokra nem jelent veszélyt.