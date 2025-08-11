augusztus 11., hétfő

Gyérítés

1 órája

Brutális szúnyoginvázió: rászállnak a vérszívókra a vármegyében

Címkék#Duna#OKF#szúnyog

Összesen húsz településen gyérítik a szúnyogokat a héten Tolna vármegyében.

Teol.hu

A Dunán levonult kisebb árhullám nyomán sok szúnyogtenyészőhely jött létre, amelyekben tömegesen fejlődnek az ártéri fajok egyedei. A katasztrófavédelem koordinálásával dolgozó szakemberek már a múlt héten biológiai módszerrel léptek fel a szúnyoglárvák ellen – tájékoztatott hétfőn a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF). Több tenyészőhely kezelése csak részlegesen történhetett meg, és a védett természeti területeken is csak korlátozottan lehet beavatkozni, így az érintett térségekben érezhetően erősödött a szúnyogártalom.

Az esti órákban végzik majd a szúnyoggyérítést
Az esti órákban végzik majd a szúnyoggyérítést. Forrás:  MW

Mint azt az OKF írta, a következő napokban már a kifejlett szúnyogok ellen kell védekezni, a héten öt budapesti kerületben és hét vármegyében lesz szúnyoggyérítés. A szakemberek földi permetezéssel avatkoznak be a települések lakott területein, az esti, éjszakai órákban, platós gépjárműre rögzített berendezéssel dolgoznak. A permetszert nagyon kis mennyiségben – alig több mint fél liter hektáronként –, apró cseppekre porlasztva juttatják ki. A készítmény az alacsony dózisnak köszönhetően csak az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérűekre, így emberre, háziállatokra nem jelent veszélyt.

A kifejlett szúnyogok elleni földi kémiai védekezés zajlik a héten több Duna menti területen, azaz Szekszárd környékén, a Szigetközben, Komárom térségében, Budapest érintett kerületeiben, valamint Dunaújváros térségében. A korábbi esők miatt kialakult ártalom csökkentése érdekében Baranya vármegyében, Sopron térségében és a Sajó mentén lépnek fel a vérszívók ellen. 

Tolna vármegyében összesen húsz településen gyérítik a héten a szúnyogokat.

Augusztus 13-án, szerdán Decsen, Őcsényben, Sárpilisen, Gyönkön, Regölyben, Simontornyán, illetve Varsádon lesz gyérítés. Másnap, csütörtökön Dunaföldváron, Madocsán, Pakson, Bogyiszlón, Dunaszentgyörgyön, Gerjenben, Faddon, Tolnán, Szekszárd, Koppányszántón, Nagykónyin, Tamásiban végeznek gyérítést. 

Az OKF felhívta a figyelmet, hogy bár jelenleg a Duna mentén az árterületekről érkezett szúnyogok felelnek a kialakult ártalomért, de sok faj számára a lakókörnyezetünkben létrejövő kisebb állóvizek jelentik az ideális élőhelyet. A ház körül kialakult csípőszúnyog-tenyészőhelyek felszámolását a Nemzeti Népegészségügyi Központ által készített tájékoztató alapján magunk is elvégezhetjük, ezzel csökkentve a szúnyogártalmat. 

