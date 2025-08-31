A tankerület három iskolájában volt jelentősebb felújítás

Az infrastrukturális és a személyi feltételek is biztosítottak a zavartalan tanévkezdéshez a Szekszárdi Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézményekben. A szeptember elsején kezdődő 2025/2026-os tanévet 8257 tanuló kezdi meg ezekben az iskolákban, közülük 6756 gyerek általános, míg 1501 diák középiskolában – áll a tankerület közleményében.

A könyvek ezúttal is rendben megérkeztek a tanévkezdésre

Fotó: Mártonfai Dénes

A rászorulók ingyenes tanszercsomagot kaptak

Arról is írnak, hogy a tankönyvek kiosztása rendben lezajlott, minden általános és középiskolás ingyenes tankönyvet kapott, ezzel is csökkentve a családok anyagi terheit. Emellett a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a rászoruló 1-8. osztályos tanulók ebben a tanévben is ingyenes tanszercsomagot kapnak. A Klebelsberg Központ pályázati forrásból, a Tankerületi Központ koordinálásával nemcsak a tankerületi iskolákban érintett gyermekeknek szállította ki a tanszereket, hanem más fenntartású iskolák tanulói is megkapják az ingyenes csomagokat.