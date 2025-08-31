augusztus 31., vasárnap

Tanévkezdés

1 órája

A tankerület három iskolájában volt jelentősebb felújítás

Címkék#tanszer#oktatás#iskola#Kanizsai Dorottya Általános Iskola#Szekszárdi Tankerületi Központ

Célba értek az ingyenes tankönyvek, tanszerek, valamint karbantartási, felújítási munkák zajlottak a nyáron. A Szekszárdi Tankerületi Központ iskoláiban több mint nyolcezer diák számára hozza el szeptember elseje a tanévkezdést.

Révészné Hanol Erzsébet

Az infrastrukturális és a személyi feltételek is biztosítottak a zavartalan tanévkezdéshez a Szekszárdi Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézményekben. A szeptember elsején kezdődő 2025/2026-os tanévet 8257 tanuló kezdi meg ezekben az iskolákban, közülük 6756 gyerek általános, míg 1501 diák középiskolában – áll a tankerület közleményében.

A könyvek ezúttal is rendben megérkeztek a tanévkezdésre
A könyvek ezúttal is rendben megérkeztek a tanévkezdésre
Fotó: Mártonfai Dénes

A rászorulók ingyenes tanszercsomagot kaptak

Arról is írnak, hogy a tankönyvek kiosztása rendben lezajlott, minden általános és középiskolás ingyenes tankönyvet kapott, ezzel is csökkentve a családok anyagi terheit. Emellett a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a rászoruló 1-8. osztályos tanulók ebben a tanévben is ingyenes tanszercsomagot kapnak. A Klebelsberg Központ pályázati forrásból, a Tankerületi Központ koordinálásával nemcsak a tankerületi iskolákban érintett gyermekeknek szállította ki a tanszereket, hanem más fenntartású iskolák tanulói is megkapják az ingyenes csomagokat.

Karbantartási munkákkal is készültek a tanévkezdésre

A közleményben kitértek az épületek karbantartására, felújítására is, amely nem kizárólag nyáron történik, a karbantartók egész évben azon dolgoznak, hogy a megteremtsék a zavartalan oktató-nevelő munkához szükséges feltételeket. A vakáció heteire azokat a munkákat időzítik, melyek év közben zavarnák az oktatást. A nyár folyamán minden iskolában elvégezték a szükséges karbantartási munkákat, megtörtént a vizesblokkok, a tantermek tisztasági festése, néhány helyen parkettacsiszolás is. Elkezdték a felkészülést a fűtési időszakra, megkezdődött a kémények, gázkazánok éves kötelező felülvizsgálata.

Fotó: Mártonfai Dénes
Fotó: Mártonfai Dénes

Három iskolában volt jelentősebb felújítás

A Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola „D” épülete külső homlokzati nyílászárói egy részének cseréjére, más részének felújítására került sor. Ennek mintegy 15 millió forintos költségeit saját forrásból biztosította a tankerület. A Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskolában és a Szekszárdi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben balesetveszélyessé vált az udvar burkolata, ezek javítását elvégezték a szakemberek.

A Tolna Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálatnak Tolnán telephelyet létesítettek vizsgálóhelyiséggel és a szükséges kiszolgálóhelyiségekkel, így könnyebben elérhetővé és komfortosabbá válik a bogyiszlói, faddi és tolnai tanulók (1076 fő) számára a szakértői felülvizsgálat, a nevelési tanácsadás és a korai fejlesztés. A felújításra a tankerület saját forrásából közel 4,5 millió forintot fordítottak.

 

