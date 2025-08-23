Sok tanulóvezető megbukik a vizsgán. Mi állhat emögött?

Nyáron nagyon sok fiatal használta arra a vakációját, hogy elkezdte az autóvezetést tanulni. A B kategóriás vezetői engedély ma már nem olcsó mulatság (kivéve egyes középiskolásoknak, akik számára a múlt év szeptember 1-jétől a kormány részben ingyenessé tette a jogsi megszerzését), hiszen jelenleg 480 500 forintba kerül, bukások nélkül is. De a tapasztalat az, hogy egyre több tanulóvezető bukik meg a forgalmi vizsgán.

Kardos Zoltán, szekszárdi szakoktató hat éve foglalkozik tanulóvezetőkkel, próbálja maximálisan felkészíteni a fiatalokat a vizsgára

A tanulóvezetők bukási aránya egyre csak romlik

Márpedig a bukási arány igencsak magas, mind a KRESZ-vizsga, mind a forgalmi vizsga esetében. A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközponttól (KAV) a vezess.hu által megszerzett adatok alapján a KRESZ-teszten 2023-ban a tanulóvezetők 44 százaléka bukott meg (ez az adat tartalmazza az első vizsgázók és a pótvizsgázók eredményeit is). Vagyis nagyjából minden második jelentkezőnek nem sikerült elsajátítania az alapokat és újra kellett vizsgázni. A forgalmi vizsgák esetében még nagyobb, 54 százalékos volt a bukási arány 2023-ban, egyébként pedig összesen 207 748 forgalmi vizsga zajlott le egy év alatt. Az elmúlt években itt is folyamatosan emelkedik a bukási arány: 2020-ban és 2021-ben ez az adat 50 százalék volt, 2022-ben már 53 százalék, 2023-ban pedig 54 százalék.

Mi állhat a magas bukások mögött?

Kardos Zoltán, szekszárdi szakoktató hat éve foglalkozik tanulóvezetőkkel, mint mondta, összetett a probléma.

– A mi korosztályunknak – ötvenéves vagyok – más gyermekkora volt, nem voltak internetes kütyük, mobiltelefonok, más volt az érdeklődésünk. Bicikliztünk, kismotoroztunk. A műszaki dolgok jobban lekötötték az energiánkat. A mai fiatalok egy része ott tölti a szabadidejét az internet előtt, emiatt nincs megfelelő térlátásuk, egyensúlyérzékük, sokan még biciklizni sem tudnak. A motorikus képességeik kevésbé fejlettek, mint az előző nemzedékeknek.

A mai fiatalok bizonyos szempontból ügyetlenebbek és figyelmetlenebbek, mint a korábbiak, mozgáskoordinációjuk nem olyan fejlett, ami a telefon- és számítógép-használatnak köszönhető.

– Az elméleti vizsgákra való felkészülésnél lehetőség van az önálló tanulásra, jelenléti oktatás nélkül. Ez azt jelenti, hogy a fiatalnak 9 hónapja van arra, hogy letegye a vizsgát. Sokan ennek örülnek, elkezdik tanulgatni az anyagot, de mivel elhúzzák a tanulási folyamatot, elfelejtik, hogy az elején mit tanultak. Nálunk lehetőség van a jelenléti oktatásra is, sokan élnek is vele. Itt megszabott menete van az oktatásnak, lehet kérdezni, folyamatos a visszacsatolása a tudásuknak.