Így tombolt a tömeg a nem mindennapi fesztiválon (képgaléria)
Színes programkavalkád, telt házas koncertek és hamisítatlan fesztiválhangulat várta a látogatókat szombaton a Tarka Fesztiválon. A város legnagyobb nyári rendezvényének második napja már délelőtt mozgalmasan indult: a Bonyhádi barangoló városismereti játék és az „Elmés játékok” játszóháza kicsiknek és nagyoknak is tartalmas kikapcsolódást kínált a Kaszinókertben. Így telt a Tarka Fesztivál.
A Tarka Fesztivál szombat délutánjának fénypontja a hagyományos főzőcske volt, amelyen idén több mint 700-an vettek részt. A bográcsokból, tárácskon, grillekez gőzölgő ételek illata betöltötte a várost, a baráti társaságok, családok és civil szervezetek egyaránt kivették részüket a közösségi élményből.
A művelődési központban délután fél háromkor értékelték a XXIII. Tarka Fotópályázat legjobb alkotásait. A zsűri nevében dr. Füller Imre, a Magyartarka Tenyésztők Egyesületének képviselője méltatta a pályaműveket, majd átadták a díjakat a nyerteseknek.
Színpadon a helyi és országos kedvencek
A Boci Színpadon délután a Csurgó Zenekar gyerekkoncertje alapozta meg a hangulatot, majd a Hangszerelem Zenestúdió növendékei mutatták meg tehetségüket. Kora este Tóth Abigél, Dénes Dávid és Gudics Máté lépett fel, az éjszakai bulihoz pedig Paulina nagykoncertje adta meg a kezdő lökést. Éjféltől DJ Dominique és DJ Thomx retro partyjára táncolt a közönség.
A „Knipl Kft.” Színpad fő fellépője a legendás Charlie volt, aki este nyolckor kezdődő koncertjével tömegeket vonzott a Szabadság térre.
Látványos tűzijáték a város felett
Este fél tízkor a résztvevők az ég felé fordították tekintetüket: a hagyományos tűzijáték idén is látványos fény- és színharmóniával zárta a főprogramokat, majd folytatódott a zenés mulatság hajnalig.
A Tarka Fesztivál ismét bizonyított
A Tarka Fesztivál pénteki nyitónapjához hasonlóan szombaton is több ezren érkeztek Bonyhádra a környező településekről és távolabbról is. A változatos program, a gasztronómiai kínálat és a közösségi élmény ismét megmutatta: a Tarka Fesztivál nemcsak a Völgység, hanem a térség egyik legfontosabb nyári eseménye, amely a hagyományok ápolása mellett a város pezsgő kulturális életének is erős pillére.
