Így tombolt a tömeg a nem mindennapi fesztiválon (képgaléria)

A Tarka Fesztivál szombat délutánjának fénypontja a hagyományos főzőcske volt, amelyen idén több mint 700-an vettek részt. A bográcsokból, tárácskon, grillekez gőzölgő ételek illata betöltötte a várost, a baráti társaságok, családok és civil szervezetek egyaránt kivették részüket a közösségi élményből.

Ismét tízezreket vonzott a bonyhádi Tarka Fesztivál. Fotó: Kiss Albert

A művelődési központban délután fél háromkor értékelték a XXIII. Tarka Fotópályázat legjobb alkotásait. A zsűri nevében dr. Füller Imre, a Magyartarka Tenyésztők Egyesületének képviselője méltatta a pályaműveket, majd átadták a díjakat a nyerteseknek.