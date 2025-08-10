augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

33°
+39
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ez nagy buli volt

1 órája

Így tombolt a tömeg a nem mindennapi fesztiválon (képgaléria)

Címkék#bonyhád#program#Tarka Fesztivál#Völgység

Színes programkavalkád, telt házas koncertek és hamisítatlan fesztiválhangulat várta a látogatókat szombaton a Tarka Fesztiválon. A város legnagyobb nyári rendezvényének második napja már délelőtt mozgalmasan indult: a Bonyhádi barangoló városismereti játék és az „Elmés játékok” játszóháza kicsiknek és nagyoknak is tartalmas kikapcsolódást kínált a Kaszinókertben. Így telt a Tarka Fesztivál.

Teol.hu
Így tombolt a tömeg a nem mindennapi fesztiválon (képgaléria)

A Tarka Fesztivál szombat délutánjának fénypontja a hagyományos főzőcske volt, amelyen idén több mint 700-an vettek részt. A bográcsokból, tárácskon, grillekez gőzölgő ételek illata betöltötte a várost, a baráti társaságok, családok és civil szervezetek egyaránt kivették részüket a közösségi élményből.

Ismét tízezreket vonzott a bonyhádi Tarka Fesztivál. Fotó: Kiss Albert

A művelődési központban délután fél háromkor értékelték a XXIII. Tarka Fotópályázat legjobb alkotásait. A zsűri nevében dr. Füller Imre, a Magyartarka Tenyésztők Egyesületének képviselője méltatta a pályaműveket, majd átadták a díjakat a nyerteseknek.

Fantasztikus fotóval nyert a győztes! Mutatjuk a képet!

Fotók: Kiss Albert

Színpadon a helyi és országos kedvencek

A Boci Színpadon délután a Csurgó Zenekar gyerekkoncertje alapozta meg a hangulatot, majd a Hangszerelem Zenestúdió növendékei mutatták meg tehetségüket. Kora este Tóth Abigél, Dénes Dávid és Gudics Máté lépett fel, az éjszakai bulihoz pedig Paulina nagykoncertje adta meg a kezdő lökést. Éjféltől DJ Dominique és DJ Thomx retro partyjára táncolt a közönség.

A „Knipl Kft.” Színpad fő fellépője a legendás Charlie volt, aki este nyolckor kezdődő koncertjével tömegeket vonzott a Szabadság térre.

Az esti koncerteken is megtelt a város központja
Fotó: Kiss Albert

Látványos tűzijáték a város felett

Este fél tízkor a résztvevők az ég felé fordították tekintetüket: a hagyományos tűzijáték idén is látványos fény- és színharmóniával zárta a főprogramokat, majd folytatódott a zenés mulatság hajnalig.

A Tarka Fesztivál ismét bizonyított

A Tarka Fesztivál pénteki nyitónapjához hasonlóan szombaton is több ezren érkeztek Bonyhádra a környező településekről és távolabbról is. A változatos program, a gasztronómiai kínálat és a közösségi élmény ismét megmutatta: a Tarka Fesztivál nemcsak a Völgység, hanem a térség egyik legfontosabb nyári eseménye, amely a hagyományok ápolása mellett a város pezsgő kulturális életének is erős pillére.

Tarka Fesztivál

Fotók: Kiss Albert

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu