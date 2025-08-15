Exkluzív! Megszólalt a tolvajt a templomba bezáró szekszárdi sekrestyés

A templom biztonsági rendszere minden zárás után élesítve van, és a mozgást azonnal jelzi a felügyeleti központnak. A riasztás perceken belül eljutott Frank Edithez, a sekrestyés helyetteséhez, aki azonnal a helyszínre indult. Tudta, hogy a zárt templomban senkinek nem kellene tartózkodnia.

Kern Edit nem rémült meg a templomi tolvaj láttán. Fotó: Bencze Péter

Később kiderült: a gyanúsított már órákkal korábban, a mise alatt lépett be az épületbe, és a gyóntatófülkében bújt meg, amíg a hívek és a személyzet távozott. A célja az volt, hogy az esti bezárás után zavartalanul férhessen hozzá a perselyek tartalmához, különösen ahhoz, amelyből a helyi cserkészek tevékenységét támogatták.

Azonnal lebukott

Amikor Frank Edit kinyitotta az ajtót, azonnal szembetalálta magát a férfival, aki a templomtér közepén, a földről pénzt szedegetett fel. A jelenet nem hagyott sok kétséget a történtekről: a perselypénzt kiöntötték, a helyszínen szétszórva hevert.

A férfi sietve egy történetet adott elő arról, hogy „véletlenül bezárták”, és a saját pénze hullott ki a zsebéből. Ez azonban nem állta ki a józan logika próbáját.

Amikor látta, hogy terve kudarcba fulladt, a tolvaj alkudozni kezdett: felajánlotta, hogy az ellopott pénz egy részét visszaadja, ha nem értesítik a rendőrséget. Amikor ez nem vezetett eredményre, menekülni próbált, de a sekrestyéshelyettes gyorsan bezárta a templom ajtaját, teljesen elvágva az útját.

Nem volt nehéz elfogni a templomi tolvajt

A 112-es segélyhívón keresztül értesített rendőrök perceken belül a helyszínre érkeztek, és őrizetbe vették a férfit. A hatóságok lopás kísérlete miatt indítottak ellene eljárást.