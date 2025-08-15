augusztus 15., péntek

Semmiképp se használd! Rákkeltő anyag miatt hívták vissza a TEDi népszerű konyhai termékét

Címkék#egészség#termékvisszahívás#konyhai eszközök#rákkeltő anyag

Aki vásárolt a közkedvelt áruház termékéből, jobban teszi, ha nem használja. A termékvisszahívás sok tolnait érint.

Teol.hu

Rengetegen gyűltek össze április közepén Szekszárdon, amikor a TEDi új üzlete megnyitotta kapuit a vásárlók előtt. A nyitáskor egy bőséges árukészlet és jókora akciók várták a tolnaiakat, azonban az áruház termékei között akadt egy, amelyre termékvisszahívást adtak ki.

Minden szekszárdit érint a termékvisszahívás, aki a megnyitás óta vásárolt az üzletben.
Minden szekszárdit érint a termékvisszahívás, aki a megnyitás óta vásárolt az üzletben.  Fotó: Mártonfai Dénes

Melyik tételt érinti a termékvisszahívás?

Rákkeltő anyag kioldódásának veszélye miatt a TEDi Árukereskedelmi Kft. az általa forgalmazott Habkanál elnevezésű termék visszahívását kezdeményezte.

– közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) az MTI-vel.

A TEDi habkanál használata egészségkárosodást okozhat.
Fotó: nkfh.gov.hu

A termékvisszahívás azoknak a vásárlóknak szól, akik 2023 decemberétől 2025 június 13-ig vásárolták meg a habkanalat, így a szekszárdi fogyasztók is érintettek. Az NKFH arra figyelmeztet mindenkit, hogy ne használják a terméket. A visszahívott eszközöket a hatóság nyomon követi, hogy biztosítsák azok megsemmisítését vagy elszállítását. Ha valaki vásárolt a termékből, érdemes visszavinni azt az üzletbe, vagy kapcsolatba lépni a forgalmazóval a további teendőkért.

 

