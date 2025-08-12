Egynyári barátságból nőtte ki magát a nemzetközi kapcsolat

Tóth Imrét olyan nagy becsben tartják a német városban, hogy az 1800-as évektől számítva ő volt a harmadik, aki díszpolgári címet kapott. Amikor a Kapos-menti településen felépült az idősek otthona és az óvoda, számos segítséget kaptak a német testvérvárostól.

Nyári futó ismeretségből nőtte ki magát a két testvérváros szövetsége

Fotó: Beküldött

Húsz éve, amikor az Innovációs Központ működött Kaposszekcsőn, a közfoglalkoztatottak egy bietigheimi cégnek dolgoztak.

Ötvenfős delegáció erősítette a testvérvárosi köteléket

– Mindezek az előnyök a személyes kapcsolatra vezethetők vissza – mondta Badáczi-Csiba Zsuzsanna polgármester. – Számunkra nagyon fontos, hogy ez a kapcsolat élő legyen, ezért szervezünk minden évben cserediákprogramot. Az idei évben olyan különleges lehetőségünk adódott, hogy ne csak a gyerekek utazhassanak ki, hanem a település polgárai számára is biztosítottuk az utazás lehetőségét.

A kaposszekcsői delegáció Bietigheimben

Fotó: Beküldött

Számos család tart fenn baráti és rokoni kapcsolatokat a német városban, hiszen a kitelepítés során innen is sokaknak kellett – feladva addigi életüket – elhagyni otthonukat. Emellett az is fontos, hogy a civil szervezetek és az iskola is folyamatosan együttműködik a kinti társszervezetekkel.

Az idén 17 gyermek számára biztosította a Kaposszekcső Jövőjéért Alapítvány az utazás lehetőségét, és ezúttal a jelentkező lakosok is kedvezményesen tudtak kilátogatni. Így több mint ötvenfős delegáció vett részt a találkozón.

– Jelenleg nincs közös projektünk, de folyamatosan tájékoztatjuk egymást a terveinkről, keresve az együttműködés további lehetőségeit – tette hozzá a polgármester.