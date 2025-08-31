augusztus 31., vasárnap

Tisza-adó

41 perce

Átver a Tisza – Súlyosan érintené a tolnai pedagógusokat a tervezett háromkulcsos szja

Havi 24 ezerrel kevesebb maradna. A Tisza-adó Tolna vármegye oktatásban dolgozóinak is kemény anyagi terheket hozhat. Mutatjuk, mennyivel vihetnének haza kevesebbet, ha bevezetnék a tervezetet.

Teol.hu

Egy friss, kiszivárgott dokumentum szerint Magyar Péterék eltörölnék az egykulcsos szja-t, és progresszív adórendszert vezetnének be. A változtatás a középosztályt sújtaná a leginkább, és sokak szerint a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításait idézi. A Tisza-adó bevezetésével évi 5 millió forint alatt maradna a jelenlegi 15 százalékos szja, de az 5 és 15 millió forint közötti keresetekre már 22 százalék, míg 15 millió felett 33 százalék adókulcs vonatkozna.

Havi 24 ezer forint mínusz a pedagógusoknak a Tisza-adó bevezetésével

A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint Tolna vármegyében az oktatásban dolgozók nettó átlagbére 460 368 forint, ami 673 297 forintos bruttó bérnek felel meg. Jelenleg ez a bér 100 995 forint szja-t jelent havonta, azonban a Tisza-csomag tervezett 22 százalékos adókulcsa miatt havonta átlagosan közel 24 ezer forinttal többet kellene befizetniük az államkasszába. Ez éves szinten több mint 285 ezer forintos kiesést okozna a tolnai pedagógusoknak.

Elvándorlási hullám jöhet az oktatásban

Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a magasabb adóteher az oktatásban dolgozókat is komoly dilemmák elé állíthatja. A pályaelhagyás veszélye fokozódhat, hiszen a fizetések vásárlóereje csökkenhet, miközben más megyékben vagy akár külföldön vonzóbb lehetőségek várják a pedagógusokat. Ez pedig súlyosan érintheti Tolna vármegye iskoláit, ahol már most is nehézséget okoz a tanárhiány kezelése.

 

