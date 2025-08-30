augusztus 30., szombat

Átver a Tisza

27 perce

Havi 23 ezerrel kevesebb maradna – Brutális csapást mérne a Tisza-adó a tolnai egészségügyre

Címkék#kórház#Tisza-csomag#Tisza-adó#orvos

Tolna vármegye egészségügyi dolgozóit is komoly veszteségek érhetik, ha bevezetik a többkulcsos adórendszert. A Tisza-adó miatt akár havi 23 ezer forinttal is csökkenhet a nettó bérük.

Teol.hu

Döbbenetes extra terheket jelenthet a Tisza-adó Tolna vármegye egészségügyi dolgozóira is. Egy kiszivárgott dokumentum szerint Magyar Péterék hatalomra kerülésük esetén eltörölnék az egykulcsos szja-t, és progresszív adózást vezetnének be. Az új rendszer a középosztályt és a családokat sújtaná leginkább, sokak szerint a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításait idézve. A tervezet alapján évi 5 millió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, az 5–15 millió Ft közötti jövedelmekre azonban 22 százalék, míg 15 millió fölötti jövedelemre a 33 százalékos adókulcs vonatkozna.

A Tisza-adó miatt újra megindulna az egészségügyi dolgozók elvándorlása?
A Tisza-adó miatt újra megindulna az egészségügyi dolgozók elvándorlása?
Fotó: Havran Zoltán – archív/MN

Több mint 280 ezer forinttal nőne az éves teher Tolnában, ha bevezetnék a Tisza-adót

A Központi Statisztikai Hivatal 2025 első negyedévére vonatkozó friss adatai szerint Tolna vármegyében a humánegészségügyi és szociális ellátásban dolgozók nettó átlagbére 449 579 forint, ami 653 047 forintos bruttó bért jelent. Jelenleg ez a bér 97 957 Ft szja-t jelent havonta, de a Tisza-csomag tervezett 22 százalékos kulcsa miatt havonta több mint 23 ezer, éves szinten pedig több mint 280 ezer forinttal nőnének a dolgozók terhei.

Veszélyben az orvosok megtartása Tolnában

A szakértők a Tisza-csomag egyik pusztító hatásaként a magasan képzett munkavállalók elvándorlását említik, mivel Tolnában az Orbán-kormány 2010-es regnálása óta stabilizálódott és évről évre nő az orvosok száma a statisztikai hivatal adatai szerint:

  • 2020-ban: 512 fő 
  • 2021-ben: 524 fő
  • 2022-ben: 534 fő
  • 2023-ban: 545 fő
  • 2024-ben: 557 fő

A szakemberek attól tartanak, hogy az új adóterhek, amennyiben bevezetésükre esély nyílna, megállítanák ezt a növekedést, és súlyos munkaerőhiányhoz vezetnének Tolna egészségügyi ellátásában.

 

