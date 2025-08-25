Titkos trükk: ettől virágzik dupla annyit a karácsonyi kaktusz

Nyár végén és ősszel a növény felkészül az erőteljes téli virágzásra, és ebben bizony segíthetsz neki, írja a Mindmegette.hu. A karácsonyi kaktusz világos helyen érzi magát a legjobban, de a közvetlen napfényt nem kedveli. Keleti vagy északi ablakpárkányra tedd, ahol szórt fényt kap. Nyáron ki lehet vinni a szabadba, de mindenképpen részleges árnyékba tedd, hogy a levelek nehogy megégjenek.

Óvatosan öntözd: csak akkor adj neki inni, ha a felső talaj kiszáradt. A lágy vizet kedveli, ezért lehetőleg forralt és lehűtött vizet adj neki, hogy elkerüld a túlzott kalcium-bevitelt, amely nem tesz jót a növénynek.

Forrás: Shutterstock

A karácsonyi kaktusz kedveli a magas páratartalmat. A levelek rendszeres locsolása – különösen a meleg napokon – segít megteremteni a megfelelő feltételeket a növekedéshez.

Főzet és trágya banánhéjból

Megfelelő gondozással a karácsonyi kaktusz biztosan virágzik decemberben, sőt évente kétszer is. A bőséges virágzáshoz használj speciális öntözőoldatokat, amelyek ellátják a növényt a szükséges tápanyagokkal.

A hagyományos műtrágyák mellett a banánhéjból készült főzet a legjobb választás: 2-3 banán héjára önts 1 liter vizet és hagyd állni 24-48 órán keresztül. Ez idő elteltével szűrd le a folyadékot és hetente öntözd meg vele a karácsonyi kaktuszt. A banánhéj gazdag káliumban, foszforban és magnéziumban, amelyek nagyon fontosak a növény számára a virágzás előtti időszakban.

A főzet mellett készíthetsz trágyát is banánhéjból: szárítsd meg a banánhéjat, őröld porrá és ezt a port add hozzá a virágföldhöz. Remek módszer, hogy a növény extra adag káliumot kapjon.

Jót tesz a karácsonyi kaktusznak az 1 rész biohumusz és 10 rész víz oldatával öntözés is. A biohumusz természetes trágya, amely javítja a talaj szerkezetét és értékes mikrotápanyagokat ad a karácsonyi kaktusznak.

Októberben aztán hagyd abba a karácsonyi kaktuszok trágyázást (ez vonatkozik a készen kapható műtrágyákra is), és ha lehet, tedd hűvösebb, 12-15 fokos helyiségbe. Amikor aztán a hajtásokon virágbimbók kezdenek megjelenni, tedd át a növényt az állandó helyére.