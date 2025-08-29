Több településen nem lesz se tv, se internet

Hálózat korszerűsítést végez a Magyar Telekom Nyrt. szeptember 2-án 23 órától szeptember 3. 5 óráig Bikács, Kajdacs, Nagydorog, Pusztahencse és Sárszentlőrinc térségében. A szolgáltató tájékoztatása alapján a települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő. A tervezett üzemidő kiesés ideje legfeljebb 360 perc. A munkák következtében az otthoni internet, tv és telefonszolgáltatás szünetelése várható.

Üzemszünet miatt nem lesz se tv, se internet

Forrás: Shutterstock

Azt kérik az ügyfelektől, hogy amennyiben a jelzett időszakon túl is fennáll az üzemszünet, és rendelkeznek digitális elosztóval, akkor indítsák újra a készüléket, így az esetleges hibák megszűnnek. Ha mégsem, akkor azt jelezzék a Magyar Telekom ügyfélszolgálatán a díjmentesen hívható 1414-es telefonszámon.