augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

33°
+35
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Üzemszünet

1 órája

Több településen nem lesz se tv, se internet

Címkék#üzemszünet#ügyfélszolgálat#Magyar Telekom

Mutatjuk, mely településeket érinti a szolgáltatáskimaradás.

Révészné Hanol Erzsébet

Hálózat korszerűsítést végez a Magyar Telekom Nyrt. szeptember 2-án 23 órától szeptember 3. 5 óráig Bikács, Kajdacs, Nagydorog, Pusztahencse és Sárszentlőrinc térségében. A szolgáltató tájékoztatása alapján a települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő. A tervezett üzemidő kiesés ideje legfeljebb 360 perc. A munkák következtében az otthoni internet, tv és telefonszolgáltatás szünetelése várható.

Üzemszünet miatt nem lesz se tv, se internet
Forrás:  Shutterstock

Azt kérik az ügyfelektől, hogy amennyiben a jelzett időszakon túl is fennáll az üzemszünet, és rendelkeznek digitális elosztóval, akkor indítsák újra a készüléket, így az esetleges hibák megszűnnek. Ha mégsem, akkor azt jelezzék a Magyar Telekom ügyfélszolgálatán a díjmentesen hívható 1414-es telefonszámon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu