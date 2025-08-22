3 órája
Több temetés, mint keresztelő augusztus első felében
Augusztus első két hetében 8 aranyos csöppség született Dombóvár körzetében. Hat pár kötött házasságot, és 26 honfitársunkat ragadta el a halál. Íme a dombóvári önkormányzat hatósági osztályának friss adatai augusztus első két hetében.
Augusztus első két hetében Dombóváron és térségében az alábbi anyakönyvezett események történtek: 26 honfitársunk hunyt el, 17 nő és 9 férfi. A születések száma alacsonyabb, mindössze 8 csöppség látott napvilágot: 3 kislány és 5 kisfiú. És hat pár fogadott egymásnak örök hűséget.
Ezek a Dombóváron anyakönyvezett események
Dr. Mádai Anna, Dombóvár önkormányzata hatósági osztályának vezetője elmondta, az említett adatok nem a városi lakcímmel rendelkező személyeket, hanem a Dombóváron anyakönyvezett események számát takarják, azaz lakóhelytől függetlenül a Dombóvár közigazgatási területén történt születések és halálesetek száma, valamint a Dombóváron megkötött házasságok adatai rajzolódnak ki ezen statisztikából.