Több temetés, mint keresztelő augusztus első felében

Augusztus első két hetében Dombóváron és térségében az alábbi anyakönyvezett események történtek: 26 honfitársunk hunyt el, 17 nő és 9 férfi. A születések száma alacsonyabb, mindössze 8 csöppség látott napvilágot: 3 kislány és 5 kisfiú. És hat pár fogadott egymásnak örök hűséget.

dombóvári anyakönyvi hírek

Forrás: Shutterstock/illusztráció

Ezek a Dombóváron anyakönyvezett események

Dr. Mádai Anna, Dombóvár önkormányzata hatósági osztályának vezetője elmondta, az említett adatok nem a városi lakcímmel rendelkező személyeket, hanem a Dombóváron anyakönyvezett események számát takarják, azaz lakóhelytől függetlenül a Dombóvár közigazgatási területén történt születések és halálesetek száma, valamint a Dombóváron megkötött házasságok adatai rajzolódnak ki ezen statisztikából.