Több tonnányi csoda az utakon

Mire gondol az átlagember, ha szirénázó mentő-, rendőr- vagy tűzoltóautót lát? Általában arra, hogy valami baj van. És mit érez egy kisgyerek? Többnyire örül a különleges járműveknek, amelyek hang- és fényjelzésükkel kitűnnek a forgalomból. Ez az ámulat kijár nekik akkor is, ha éppen nem szirénáznak, csak békésen haladnak. Szinte nincs olyan óvodás, aki ne integetne lelkesen a kéklámpásoknak, akik egy-egy villogással, esetleg rövid szirénaszóval köszönik meg a rajongást.

A gyerekek egyik kedvenc a tűzoltóautó

Fotó: Mártonfai Dénes (archív)

De ugyanilyen hálás közönsége a gyerekeknek a kukásautók személyzete, és fiús anyukaként azt is tudom, hogy traktoroknak és más munkagépeknek is illik csodálattal adózni. Hogy is lehetne nekik ellenállni?