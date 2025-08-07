augusztus 7., csütörtök

Pacskerhez is megy a kékfestő

53 perce

Tolna is bemutatkozott a Dunai Svábok Világtalálkozóján – képeken az események (GALÉRIA)

Címkék#Perczel-kúriában#pacsker#svábok

Kutny Gábor

A Dunai Svábok Világtalálkozójának résztvevői Tolna szívében jártak: megnézték a Kálváriát és a Perczel-kúriában kézműveskedtek is – pacskermintás kulcstartó, kékfestős szívecske is készült. A pacskerkiállítás után közös ebéd, majd irány Závod, ahol délután kultúrműsor és vacsora várta a vendégeket. 

Fotó: Kirchné Máté Réka

A hagyományőrzés élményalapú – ezek a képek is ezt bizonyítják!

Tolna is bemutatkozott a Dunai Svábok Világtalálkozóján

Fotók: Kirchné Máté Réka

 

 

 

