Tolna is bemutatkozott a Dunai Svábok Világtalálkozóján – képeken az események (GALÉRIA)

A Dunai Svábok Világtalálkozójának résztvevői Tolna szívében jártak: megnézték a Kálváriát és a Perczel-kúriában kézműveskedtek is – pacskermintás kulcstartó, kékfestős szívecske is készült. A pacskerkiállítás után közös ebéd, majd irány Závod, ahol délután kultúrműsor és vacsora várta a vendégeket.

Fotó: Kirchné Máté Réka

A hagyományőrzés élményalapú – ezek a képek is ezt bizonyítják!