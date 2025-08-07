Tolna is bemutatkozott a Dunai Svábok Világtalálkozóján – képeken az események (GALÉRIA)

Pacskerhez is megy a kékfestő
1 órája
A Dunai Svábok Világtalálkozójának résztvevői Tolna szívében jártak: megnézték a Kálváriát és a Perczel-kúriában kézműveskedtek is – pacskermintás kulcstartó, kékfestős szívecske is készült. A pacskerkiállítás után közös ebéd, majd irány Závod, ahol délután kultúrműsor és vacsora várta a vendégeket.
A hagyományőrzés élményalapú – ezek a képek is ezt bizonyítják!
Tolna is bemutatkozott a Dunai Svábok VilágtalálkozójánFotók: Kirchné Máté Réka
