Nem akármilyen hagyománnyal ünnepeltek Tolnán

A tolnai Szent István parkban került sor a városi megemlékezés központi eseményére, ahol Balogh Zoltán mondott ünnepi beszédet. A szónok felidézte: bár augusztus 20-át a történelem során különböző módon ünnepelték, az ünnep lényege változatlan maradt – az államalapítás, a keresztény magyar állam megszületésének szimbóluma.

Tolna is ünnepelt augusztus 20-án

Fotó: Józsa Jácint / Forrás: Beküldött fotó

Tolna már Szent István gondoltaiban is szerepelt

Kiemelte, hogy Szent István korában alakult meg a tolnai vár, a főesperesség és a vármegye is, így a település történelmi gyökerei különösen szorosan kapcsolódnak az államalapító király személyéhez.

Balogh Zoltán hangsúlyozta: István király eltökéltsége, bátorsága és államépítő munkája nélkül ma aligha létezne a magyar államiság. Bár halála után szentté avatták, ő maga sem volt tökéletes – éppen ezért példája emberközeli és követhető. Intelmei, különösen a kegyességre, az irgalmasságra, a szeretetre és a türelemre vonatkozó gondolatai ma is útmutatást adhatnak mind a vezetőknek, mind a közösség tagjainak. „Ha Szent István tanácsaihoz visszanyúlunk, nemcsak a múltat értjük jobban, hanem a jövőbe is biztosabban tekinthetünk” – fogalmazott a szónok.

A beszédet követően Tolnán koszorúzással tisztelegtek az államalapító király emléke előtt, majd ünnepélyes kenyérszegés következett. Az est zárásaként a Medinai Tamburazenekar adott műsort, amely könnyed, mégis hagyományőrző hangulatban vezette le a programsorozatot.