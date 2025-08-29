Tolnán ünnepelnek a vármegye polgárőrei

Tolnán, az Alta-Ripa Szabadidőparkban rendezik szombaton 10 órától a XXIII. Tolna Vármegyei Polgárőr Találkozót, amely nemcsak az egyesületi tagoknak nyújt kikapcsolódási lehetőséget, hiszen arra minden érdeklődőt várnak. A gyerekeknek ugrálóvár és népi játszópark, kutyás bemutató és bűnmegelőzési, valamint katonai sátor is.

Az ünnepélyes megnyitót és az elismerések átadását követően színpadi műsorok szórakoztatják a vendégeket, gyerekkoncerttel, néptánccal és modern tánccal. Mindemellett főzőverseny, horgászverseny és célba rúgó verseny is lesz. A program 17 órakor zárul. A részletes program, emlyről kollégánk hosszabban tudósít a hétvégén, az esemény plakátján olvasható: