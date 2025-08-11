56 milliárd forintnyi bírság egy év alatt – kulcsszerepben a Trafibox

A speciális traffipax segítségével a hatóságok is jóval hatékonyabban tudnak fellépni a szabálytalankodókkal szemben. Robbanásszerűen terjednek Magyarországon a Trafibox nevű sebességmérő dobozok – írta a vezess.hu.

Az országban több mint kétszáz Trafibox figyeli a közutakat, a legtöbb a fővárosban van Forrás: Törökbálinti önkormányzat

Több mint kétszáz településen működik hazánkban Trafibox

