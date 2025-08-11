augusztus 11., hétfő

A gyorshajtók réme

54 perce

56 milliárd forintnyi bírság egy év alatt – kulcsszerepben a Trafibox

Címkék#gyorshajtás#trafibox#rendőrség#traffipax#közlekedés#önkormányzat

A veszélyes útszakaszok biztonságosabbak, a polgármesterek elégedettek, a bírságok száma nő. Ennek az az oka, hogy átlépte a kétszázat a Trafiboxok száma országszerte. A dobozok jellemzően az önkormányzatok költségére álltak fel, de a rendőrség működteti őket. Pakson, a Cecei úton is van belőlük.

Mauthner Ilona

A speciális traffipax segítségével a hatóságok is jóval hatékonyabban tudnak fellépni a szabálytalankodókkal szemben. Robbanásszerűen terjednek Magyarországon a Trafibox nevű sebességmérő dobozok – írta a vezess.hu.

trafibox
Az országban több mint kétszáz Trafibox figyeli a közutakat, a legtöbb a fővárosban van Forrás: Törökbálinti önkormányzat

Több mint kétszáz településen működik hazánkban Trafibox

A speciális traffipax segítségével a hatóságok is jóval hatékonyabban tudnak fellépni a szabálytalankodókkal szemben. Robbanásszerűen terjednek Magyarországon a Trafibox nevű sebességmérő dobozok. Összesen 206 darab helyen működik már, az Országos Rendőr-főkapitányság adatai szerint.

Amíg néhány éve még legfeljebb csak mendemondák terjedtek arról, hova szereli fel a rendőrség a „csodafegyvernek” számító Trafiboxokat, ma már azonban több mint kétszáz ilyen szerkezet figyeli a közutakat országszerte, a fővárosban pedig már 28 darabot is bevetettek. Az eredmények látványosak: soha nem érkezett még ennyi gyorshajtási bírság Magyarországon, tavaly már 56 milliárd forint feletti rekordösszegre büntetett a rendőrség, és ebben kulcsszerep jutott ezeknek az eszközöknek.

Ha valaki még nem tudná, az egyik magyar rendőrségi vezető által külföldi példa nyomán megálmodott Trafibox egy nagyjából 80 centi magas fémdoboz, körülbelül méteres fémlábazat tetejére rögzítve. Elején, hátulján kis ablakokon kukucskál kifelé a belsejébe hosszabb-rövidebb időre beszerelt sebességmérő eszköz. Vagy éppen nincs benne semmi.

Ettől nevezhető trükkösnek: az utak mellett álló Trafiboxokat látják ugyan az arra haladó autósok és motorosok, azt viszont nem tudják – mert a közeledő járműből nem látszik pontosan –, hogy abban a konkrét dobozban éppen akkor van-e egyáltalán működő sebességmérő. Simán lehet, hogy teljesen üres doboz mellett lassítanak, amivel máris elérték céljukat az egyenruhások: lassul a járműforgalom, biztonságosabbá válik az adott útszakasz. A vidéki városokban 3-4 ilyen dobozt is képes lehet eredményesen kiszolgálni egyetlen mobil traffipax. A másik előnye, hogy előrefelé és hátrafelé egyaránt figyelheti a megfordítható sebességmérő, vagyis dupla olyan területen és mindkét irányba képes a forgalom lassítására.

Tolnában csak Pakson van Trafibox, de többre is szükség lenne

Tolna megyében Pakson, a Cecei úton van felszerelve Trafibox, de több olyan település is van a megyében – például Bátaszék, Pörböly, Kakasd, Dombóvár, Hőgyész, Tamási, Györe és még sorolhatnánk –, ahol nagy az átmenő forgalom. Az érintett polgármesterek szorgalmazzák a sebességmérők felszerelését, sebesség korlázozási lehetőségek megoldását, hogy kevesebb legyen a baleset és a helyiek is nyugodtabban közlekedhessenek a saját településükön.  

 

