Visszatért a Tudás jégtörője a magyar résztvevővel az Északi-sarkról

A Roszatom támogatásával az orosz atomenergetikai ipar 80. évfordulója és az Északi-tengeri hajózási útvonal fejlesztésének 500. évfordulója alkalmából szervezett expedíció során 21 ország köztük Magyarország, Egyiptom, Törökország, Bolívia, Kazahsztán, Kína és számos más ország képviseletében 66 tehetséges iskolás diák jutott el az Északi-sarkra a Győzelem 50. évfordulója elnevezésű atomjégtörőn. A diákok vezető tudósok és szakértők előadásait hallgatták meg az atomenergetika és a világűrkutatás legérdekesebb kérdéseiről és számos olyan tudományos kísérletet végeztek, amelyek csak az északi szélességi körökön lehetségesek; valamint megismerkedtek az atomerőmű és az atomjégtörő felépítésével és működésével. Az expedíció során kipróbálták a sarki körülmények között a „Roszatom és a Roszkozmosz bolygójárójának egyszerűsített modelljét, amit a geológiai kutatásokhoz fejlesztettek ki.

Forrás: Shutterstock

„Második éve visszük az Északi-sarkra az orosz gyerekek mellett a világ különböző országaiból érkező diákokat. Örülünk, hogy meg tudtuk mutatni az expedíció résztvevőinek az Északi-sarkot és a jegesmedvéket. A gyermekek lelkesedését látva érthetjük meg, hogy mit jelent a Tudás jégtörője – tette hozzá Ruszlan Szaszov.