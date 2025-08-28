augusztus 28., csütörtök

A hagyomány és a hit ereje hatotta át a megemlékezést

1 órája

Az összetartozást is erősítette a gyönki ünnep

Gyönk is méltó módon emlékezett meg Szent István királyról és az államalapításról. Az új kenyér megszentelése szentmise keretében történt. A művelődési házban Téli Róbert polgármester mondott ünnepi beszédet.

Szeri Árpád

A új kenyér szentelése Gyönk városában a Krisztus Király Katolikus Templomban zajlott le, ahol augusztus 20-án délelőtt dr. Lábár Tamás plébános, helyettes-esperes celebrált szentmisét. Az ünnepi liturgia végén Téli Róbert polgármester szegte meg a kenyeret, ezzel is kifejezve Szent István államalapításának ünnepén a közösségi összetartozás jelentőségét.

új kenyér
Az új kenyér megszentelése után a művelődési házban zajlott le az önkormányzati ünnepség, ahol Téli Róbert mondott beszédet
Új kenyér és királyi döntés

Az önkormányzati ünnepség délután négy órakor a Gyönki Művelődési Házban kezdődött. A Himnusz közös eléneklése után Téli Róbert polgármester mondott beszédet, hangsúlyozva a család, a közösség, a nemzet és az otthon értékeinek fontosságát. – Keresztény államunk megalapítását ünnepeljük, Szent István bátor döntése nélkül nem lenne ma önálló, független, erős Magyarország – mutatott rá.

A műsorban fellépett a gyönki alkalmi népdalkórus, majd Lönhárd Ferenc verselt. Kollár Zsolt evangélikus lelkész megosztotta ünnepi gondolatait és megáldotta az új kenyeret. Az ünnepség a Szózat eléneklésével zárult. Eközben a Dózsa György téren délelőtt tíz órától kisvasút, légvár, vattacukor várta a gyerekeket, majd este zenés parti szórakoztatta a közönséget.

 

