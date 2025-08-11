Egyszer már elvették, most újraindul: visszatér az Otthonteremtés

Egyszer már nekifutott a Fidesz-kormány egy nagyívű otthonteremtési programnak, de a 2002-ben hatalomra kerülő szocialista-liberális kormány szinte azonnal nekiesett, majd végleg eltörölte – írja a Világgazdaság.hu. Az alternatíva a devizahitel volt, aminek brutális következményeit a mai napig sok család nyögi. Most újra lendületet venne az állam a lakhatás támogatásában, de vajon tanultunk a múlt hibáiból? – teszik fel a kérdést a hírportál cikkében.

A 2000-ben elindított első Orbán-féle otthonteremtési program sikere hamar megmutatkozott: ugrásszerűen nőtt az építési engedélyek és az átadott lakások száma. Ám 2002 után fokozatosan megnyirbálták, majd teljesen megszüntették a rendszert – épp akkor, amikor a svájci frank alapú hitelek megjelentek a piacon. A lakosság tömegesen fordult a devizahitelek felé, kitéve magukat az árfolyamkockázatnak, amit a 2008-as válság csak még inkább felerősített.

Most a kormány az Otthon Start programmal indítaná újra a lakáspiacot: 50 millió forintos, 3 százalékos kamatozású, fix hitellel, életkori megkötés nélkül. A cél: öt év alatt 50 ezer új lakás építése.

