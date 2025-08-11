augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

27°
+40
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Otthonteremtési Program

1 órája

Egyszer már elvették, most újraindul: visszatér az Otthonteremtés

Címkék#program#lakás#ingatlan

Teol.hu

Egyszer már nekifutott a Fidesz-kormány egy nagyívű otthonteremtési programnak, de a 2002-ben hatalomra kerülő szocialista-liberális kormány szinte azonnal nekiesett, majd végleg eltörölte – írja a Világgazdaság.hu. Az alternatíva a devizahitel volt, aminek brutális következményeit a mai napig sok család nyögi. Most újra lendületet venne az állam a lakhatás támogatásában, de vajon tanultunk a múlt hibáiból? – teszik fel a kérdést a hírportál cikkében.

Fotó: Illusztráció (Mártonfai Dénes - archív)

A 2000-ben elindított első Orbán-féle otthonteremtési program sikere hamar megmutatkozott: ugrásszerűen nőtt az építési engedélyek és az átadott lakások száma. Ám 2002 után fokozatosan megnyirbálták, majd teljesen megszüntették a rendszert – épp akkor, amikor a svájci frank alapú hitelek megjelentek a piacon. A lakosság tömegesen fordult a devizahitelek felé, kitéve magukat az árfolyamkockázatnak, amit a 2008-as válság csak még inkább felerősített.

Most a kormány az Otthon Start programmal indítaná újra a lakáspiacot: 50 millió forintos, 3 százalékos kamatozású, fix hitellel, életkori megkötés nélkül. A cél: öt év alatt 50 ezer új lakás építése. 

A részletekről, az előzményekről és a program gazdasági elemzéséről a Világgazdaság cikkében  olvashat bővebben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu